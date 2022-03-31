Требования россиян на переговорах постоянно снижаются — Арестович

Арестович отметил, что переговорная группа хорошо справляется со своей работой.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал переговорный процесс между Украиной и Россией, отметив, что представители страны-агрессорки постоянно снижают свои требования.

Об этом Арестович заявил в эфире проекта FREEДОМ.

"Они очень скромнеют. Нет уже демилитаризации, нет уже денацификации. Идет конструктив. И дальше будет больше, потому что ситуация будет решена на поле боя. Переговоры это абсолютно отдельный и важный трек, который готовит мирное соглашение и, как мы понимаем, это соглашение, опираясь на заслуги ВСУ, определит дальнейший мир и дальнейшую подготовку к возможному второму раунду за несколько лет, к которому мы должны быть готовы.

От того, как будут проведены эти переговоры, зависит, как мы встретим послевоенный мир, и как мы будем встречать второй раунд во многом. Поэтому схема такова: ВСУ обеспечивает нам переговорную позицию лучше, а переговорная группа переплавляет ее в мир, лучше довоенного", — заявил Арестович.

Также советник Ермака отметил, что украинские переговорщики значительно улучшили позиции страны.

"По результатам промежуточного соглашения в Стамбуле, которое еще должно быть утверждено, мы, Украина, улучшили все свои позиции по переговорным линиям. Самый простой пример. Мы были позавчера нейтральным государством без гарантий, а после этого промежуточного соглашения мы стали похожи на нейтральное государство, но уже с гарантиями, и так в каждом пункте я могу рассказать.

Это непростая вещь и переговорная группа делает свою нелегкую работу и делает ее хорошо, достаточно взглянуть на ситуацию в российских пабликах.

Насколько я слышал по заявлениям наших переговорщиков, они готовят встречу президентов Зеленского и Путина. А для этого нужно подготовить рамочную сделку. Как мы понимаем, на переговоры ездят тогда, когда все уже более-менее согласованно, и стороны понимают, что есть шанс на подписание", — добавил он.

Напомним, что Арестович прокомментировал слухи о "возможном массированном ударе России" в ночь на 1 апреля.

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