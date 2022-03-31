В Одессе 1 апреля состоится военный концерт "Юморина-Джавелина": что в программе

С 12:00 до 16:00 запланирован благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.
В Одессе 1 апреля состоится военный концерт “Юморина Джавелина”. На сцене выступят популярные украинские артисты Коля Серга и Олег Скрипка.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Одесса Официально".
В рамках мероприятия пройдет флешмоб “Чемодан-вокзал-Россия”. Увидеть его можно будет возле центрального входа в железнодорожный вокзал.
А с 12:00 до 16:00 запланирован благотворительный онлайн-марафон на поддержку ВСУ. Главными хедлайнерами станут музыканты Коля Серга и Олег Скрипка.
В рамках марафона также состоится арт-выставка военной сатиры.
Увидеть “Юморину Джавелина” можно во время прямой трансляции на официальном сайте и в телеграмм-канале Одесского городского совета.
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