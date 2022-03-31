Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одессе 1 апреля состоится военный концерт "Юморина-Джавелина": что в программе

Дата публикации
Просмотры
552
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе 1 апреля состоится военный концерт "Юморина-Джавелина": что в программе

Коля Серга / instagram.com/thekolya

С 12:00 до 16:00 запланирован благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.

В Одессе 1 апреля состоится военный концерт “Юморина Джавелина”. На сцене выступят популярные украинские артисты Коля Серга и Олег Скрипка.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Одесса Официально".

В рамках мероприятия пройдет флешмоб “Чемодан-вокзал-Россия”. Увидеть его можно будет возле центрального входа в железнодорожный вокзал.

А с 12:00 до 16:00 запланирован благотворительный онлайн-марафон на поддержку ВСУ. Главными хедлайнерами станут музыканты Коля Серга и Олег Скрипка.

В рамках марафона также состоится арт-выставка военной сатиры.

Увидеть “Юморину Джавелина” можно во время прямой трансляции на официальном сайте и в телеграмм-канале Одесского городского совета.

Читайте также:

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Бельгии

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Бельгии
Следующая публикация