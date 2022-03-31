В Одесі 1 квітня відбудеться військовий концерт “Гуморина-Джавеліна”: що в програмі

З 12:00 до 16:00 заплановано благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ.
В Одесі 1 квітня відбудеться військовий концерт “Гуморина-Джавеліна”. На сцені виступатимуть популярні українські артисти Коля Серга та Олег Скрипка.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Одеса Офіційно".
В рамках заходу пройде флешмоб "Чемодан-вокзал-Росія". Побачити його можна буде біля центрального входу до залізничного вокзалу.
А з 12:00 до 16:00 заплановано благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ. Головними хедлайнерами стануть музиканти Коля Серга та Олег Скрипка.
У рамках марафону також відбудеться арт-виставка військової сатири.
Побачити “Гуморину-Джавеліна” можна під час прямої трансляції на офіційному сайті та у телеграм-каналі Одеської міської ради.
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