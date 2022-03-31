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В Одесі 1 квітня відбудеться військовий концерт “Гуморина-Джавеліна”: що в програмі

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В Одесі 1 квітня відбудеться військовий концерт “Гуморина-Джавеліна”: що в програмі

Коля Серга / instagram.com/thekolya

З 12:00 до 16:00 заплановано благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ.

В Одесі 1 квітня відбудеться військовий концерт “Гуморина-Джавеліна”. На сцені виступатимуть популярні українські артисти Коля Серга та Олег Скрипка.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Одеса Офіційно".

В рамках заходу пройде флешмоб "Чемодан-вокзал-Росія". Побачити його можна буде біля центрального входу до залізничного вокзалу.

А з 12:00 до 16:00 заплановано благодійний онлайн-марафон на підтримку ЗСУ. Головними хедлайнерами стануть музиканти Коля Серга та Олег Скрипка.

У рамках марафону також відбудеться арт-виставка військової сатири.

Побачити “Гуморину-Джавеліна” можна під час прямої трансляції на офіційному сайті та у телеграм-каналі Одеської міської ради.

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