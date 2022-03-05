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Військові показали, як годину тому знищено ворожого гелікоптера

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Військові показали, як годину тому знищено ворожого гелікоптера

Аеророзвідка ділиться оперативним відео.

Прямим влучанням українські військові знищили ворожий гелікоптер приблизно годину тому.

Аеророзвідка ділиться  оперативним відео події, його наводить видання "Еспресо".

Нагадаємо, що Генеральний штаб повідомив, що за 9 днів війни  ворог втратив 39 літаків, а гелікоптерів– 40 од 

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