Військові показали, як годину тому знищено ворожого гелікоптера

Аеророзвідка ділиться оперативним відео.
Прямим влучанням українські військові знищили ворожий гелікоптер приблизно годину тому.
Аеророзвідка ділиться оперативним відео події, його наводить видання "Еспресо".
Годину тому українські військові збили російський бойовий вертоліт.— Еспресо (@EspresoTV) March 5, 2022
Аеророзвідка ділиться оперативним відео.
Ігор Луценко pic.twitter.com/8Uhb8LBrrS
Нагадаємо, що Генеральний штаб повідомив, що за 9 днів війни ворог втратив 39 літаків, а гелікоптерів– 40 од