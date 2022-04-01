Ворог завдав трьох ракетних ударів по Одещині

Внаслідок обстрілів є травмовані.

Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, ворог випустив ракети з території окупованого Росією Криму. Внаслідок ракетних обстрілів є постраждалі.

"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населених пунктах в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Росія перекидає до білоруського Гомеля ракетні комплекси і намагається їх там сконцентрувати. Очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування.

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