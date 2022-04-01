Росія перекидає до Білорусі ракетні комплекси - Міноборони

Очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування.

Росія перекидає до білоруського Гомеля ракетні комплекси і намагається їх там сконцентрувати.

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Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області. Також він зазіхає на Харківську область і намагається посилити там свої позиції, перегрупувати війська, укріпитися. Зараз ми спостерігаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси, ворог намагається їх там сконцентрувати, очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування. Тому територія білорусі продовжує використовуватися активно рф для здійснення агресії", - сказала Маляр.

Вона додала, що відвід військ РФ з Київської області це не планування, а продуктивна робота ЗСУ.

Нагадаємо, що РФ планує збільшення обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури. У Генштабі додали, що в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО "С- 300" для прикриття ракетних підрозділів окупантів.