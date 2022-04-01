Россия перебрасывает в Беларусь ракетные комплексы — Минобороны

Очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и устрашения.

Россия перекидывает в белорусский Гомель ракетные комплексы и пытается их там сконцентрировать.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Укринформ.

"Враг не оставляет своих планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Также он покушается на Харьковскую область и пытается усилить там свои позиции, перегруппировать войска, укрепиться. Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно., это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания. Поэтому территория Беларуси продолжает использоваться активно для осуществления агрессии", — сказала Маляр.

Она добавила, что отвод войск РФ из Киевской области – это не планирование, а продуктивная работа ВСУ.

Напомним, что РФ планирует увеличение обстрелов баллистическими ракетами населённых пунктов и объектов инфраструктуры. В Генштабе добавили, что в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для прикрытия ракетных подразделений оккупантов.