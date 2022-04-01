В Луганской области ВСУ отразили 7 вражеских атак

Путинские орки продолжают обстрелы Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, повреждены еще 20 объектов.

В Луганской области Вооруженные силы Украины за последние сутки отбили 7 атак оккупантов.

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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

В результате боя украинские защитники уничтожили 3 российских танка, 2 БТР, 2 автомобиля и 2 артиллерийские системы.

Путинские орки продолжают обстрелы Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, повреждены еще 20 объектов. Среди них – 9 многоэтажек, 9 частных домов и объекты инфраструктуры.

В результате обстрелов погибли двое жителей Северодонецка. Также несколько человек получили ранения в Лисичанске и Тошковке.

Погибли двое жителей Северодонецка, есть пострадавшие в Лисичанске и Тошковке.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Юге и Донбассе остается крайне сложной.

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