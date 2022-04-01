У Луганськй області ЗСУ відбили 7 ворожих атак

Путінські орки продовжують обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська і Рубіжного, пошкоджені ще 20 об'єктів.

В Луганській області Збройні сили України за останню добу відбили 7 атак окупантів.

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Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

В результаті бою українські захисники знищили 3 російських танка, 2 БТР, 2 автомобіля та 2 артилерійські системи.

Путінські орки продовжують обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська і Рубіжного, пошкоджені ще 20 об'єктів. Серед них - 9 багатоповерхівок, 9 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

В результаті обстрілів загинули двоє жителів Сєвєродонецька. Також кілька людей отримали поранення у Лисичанську та Тошковці.

Погибли двоє жителів Північнодонецької, є пострадавші в Лисичанске і Тошковке, повідомив глава Луганской ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Півдні та Донбасі залишається вкрай складною.

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