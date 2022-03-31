Церковный календарь на 1 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 1 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 1 апреля в церковном календаре

1 апреля церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 1 апреля — день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии

В пятницу, 1 апреля 2022 года, Церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии.

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Хрисанф происходил из Александрии. Жил в III веке. Отец его исповедовал языческую веру, но когда семья переселилась в Рим, то Хрисанфа отдали в философскую школу, где он изучал Новый Завет. В это время юноша обратился к христианской вере.

Узнав о решении своего сына, отец сильно разозлился. Он пожелал, чтобы тот немедленно вернулся в язычество. И чтобы его желание быстрее исполнилось, подыскал ему жену – жрицу Дарию.

После свадьбы Хрисанф сумел обратить свою молодую жену в христианскую веру. Тогда они приняли общее решение – вести непорочную жизнь. Добравшись об этом, римские власти подвергли супругов страшные мучения. Несмотря на страдания, Дария и Хрисанф не отвернулись от веры. Тогда их поставили в глубокий ров и заживо засыпали камнями и землей.

Церковный календарь на 1 апреля: видео