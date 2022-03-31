Церковний календар на 1 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 1 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 1 квітня в церковному календарі

1 квітня церква вшановує вшанування пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 1 квітня — день вшанування пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії

У п’ятницю, 1 квітня 2022 року, Церква вшановує пам’ять мучеників Хрисанфа і Дарії.

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Хрисанф походив з Олександрії. Жив в III столітті. Батько його сповідував язичницьку віру, але коли сім'я переселилася до Риму, то Хрисанфа віддали в філософську школу, де він вивчав Новий Завіт. Саме тоді юнак звернувся до християнської віри.

Дізнавшись про рішення свого сина, батько сильно розлютився. Він побажав, аби той негавно повернувся до язичництва. І щоб його бажання швидше здійснилося, підшукав йому дружину - жрицю Дарію.

Після весілля Хрисанф зумів навернути свою молоду дружину у християнську віру. Тоді вони прийняли спільне рішення - вести непорочне життя. Діхнавшись про це, римська влада піддала подружжя страшним мукам. Незважаючи на страждання, Дарія і Хрисанф не відвернулися від віри. Тоді їх поставили у глибокий рів та заживо засипали камінням та землею.

Церковний календар на 1 квітня: відео