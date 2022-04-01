Враг нанес три ракетных удара по Одесской области

В результате обстрелов есть травмированные.
Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
По его словам, враг выпустил ракеты с территории оккупированного Россией Крыма. В результате ракетных обстрелов есть раненые.
"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенным пунктам в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", — сказал Марченко.
Напомним, Россия перебрасывает в белорусский Гомель ракетные комплексы и пытается их там сконцентрировать. Очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и устрашения.
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