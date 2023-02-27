Ворожий удар по Хмельницькому: кількість жертв зросла

Ще один рятувальник помер у лікарні.

Внаслідок російських ударів по Хмельницькому вночі 27 лютого є загиблі та поранені.

Від самого ранку стало відомо, що загинув рятувальник. Згодом очільник ОВА Сергій Гамалій повідомив, що ще один рятувальник помер у лікарні.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", - написав він.

З його слів, 4 поранених людей було доставлено до лікарні. У трьох з них важкий стан. Дівчину, яка була доправлена до лікарні, відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити, повідомив Генеральний штаб. Крім цього, вночі окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300.Пошкоджено один з об'єктів інфраструктури, люди не постраждали.