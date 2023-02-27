Вражеский удар по Хмельницкому: количество жертв увеличилось

Еще один спасатель скончался в больнице.

В результате российских ударов по Хмельницкому ночью 27 февраля есть погибшие и раненые.

С самого утра стало известно, что погиб спасатель. Впоследствии глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что еще один спасатель скончался в больнице.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя — спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", — написал он.

По его словам, 4 раненых человека были доставлены в больницу. У трех из них тяжелое состояние. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, ночью российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить, сообщил Генеральный штаб. Кроме этого, ночью оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С-300. Поврежден один из объектов инфраструктуры, люди не пострадали.