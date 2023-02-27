Путін може піти на переговори через страх втратити Крим: експосол США в РФ

Страх Володимир Путіна втратити окупований Крим може підштовхнути його до мирних переговорів з Україною.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол закликав союзників надати Україні далекобійні ракети для звільнення тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це він написав у Twitter.

Експосол наголосив, що президент Росії Володимир Путін може піти на мирні переговори з Україною через страх втратити Крим.

"Тому ми на Заході маємо дати Києву зброю, необхідну для загрози Криму, зокрема, в першу чергу, ATACMS. Чим раніше ми це зробимо, тим швидше закінчиться ця жахлива війна", - наголосив Майкл Макфол.

If Putin fears he is losing Crimea, he will negotiate. Therefore, we in the West should give Kyiv the weapons they need to threaten Crimea, including first and foremost, ATACMs. The sooner we do, the faster this awful war will end. — Michael McFaul (@McFaul) February 27, 2023

Він також підкреслив, що Путін буде вести переговори лише тоді, коли Росія програє.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав звільнення Криму "логічною крапкою" на претензіях Кремля.

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