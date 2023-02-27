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Путін може піти на переговори через страх втратити Крим: експосол США в РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Путін може піти на переговори через страх втратити Крим: експосол США в РФ

Фото: Associated Press

Страх Володимир Путіна втратити окупований Крим може підштовхнути його до мирних переговорів з Україною.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол закликав союзників надати Україні далекобійні ракети для звільнення тимчасово окупованого Росією Криму.   

Про це він написав у Twitter.

Експосол наголосив, що президент Росії Володимир Путін може піти на мирні переговори з Україною через страх втратити Крим.

"Тому ми на Заході маємо дати Києву зброю, необхідну для загрози Криму, зокрема, в першу чергу, ATACMS. Чим раніше ми це зробимо, тим швидше закінчиться ця жахлива війна", - наголосив Майкл Макфол.

Він також підкреслив, що Путін буде вести переговори лише тоді, коли Росія програє.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав звільнення Криму "логічною крапкою" на претензіях Кремля.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
728
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