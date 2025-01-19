Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено ще вісім російських танків та 15 артсистем.

Станом на ранок 19 січня ЗСУ знищили 818 740 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 818 740 (+1580) осіб,

танків ‒ 9811 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,

артилерійських систем – 22055 (+15) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),

крилаті ракети ‒ 3051 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 3700 (+1).

Як повідомлялося, ЗСУ знищили російський ЗРК "Стріла-10". Зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” російського виробництва, що намагався атакувати українські позиції, був знищений у посадці на сході України.

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