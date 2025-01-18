Втрати Росії станом на 18 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 16 січня 2025-го ЗСУ знищили 817 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,

танків ‒ 9803 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 20394 (+13) од,

артилерійських систем – 22040 (+21) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22579 (+13),

крилаті ракети ‒ 3049 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34325 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).

Як повідомлялося, днями ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині. Армія РФ втратила майже роту особового складу після масованого механізованого штурму.