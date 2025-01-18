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Втрати Росії станом на 18 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 18 січня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 817 тисяч російських солдатів. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили ще 13 БпЛА.

Станом на ранок 16 січня 2025-го ЗСУ знищили  817 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. 

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9803 (+0) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 20394 (+13) од,
  • артилерійських систем – 22040 (+21) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
  • літаків - 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22579 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34325 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3699 (+0).

Як повідомлялося, днями ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині. Армія РФ втратила майже роту особового складу після масованого механізованого штурму.

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