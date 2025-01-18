Потери России на 18 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 16 января 2025 года ВСУ уничтожили 817 160 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 817 160 (+1340) человек,

танков ‒ 9803 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20394 (+13) ед,

артиллерийских систем – 22040 (+21) ед,

РСЗО – 1262 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22579 (+13),

крылатые ракеты – 3049 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 34325 (+69) ед,

специальная техника – 3699 (+0).

Как сообщалось, на днях ВСУ отразили массированный штурм россиян в Курщине. Армия РФ потеряла почти роту личного состава после массированного механизированного штурма.

Читайте также: