Як Україні швидко виграти війну: генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе це зробити

Таємну зброю спрямованої енергії у світі має лише дві країни: США та Ізраїль.

Екскомандувач сил НАТО в Європі, генерал армії Америки у відставці Веслі Кларк вважає, що зброя спрямованої енергії (DEW), яка є засекреченою у США, може допомогти Україні швидко здобути перемогу.

Таку думку американський генерал висловив під час круглого столу, який організувала "Атлантична рада", передає Радіо Свобода.

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Він пояснив, що ця зброя завдає шкоди своїй цілі високо сфокусованою енергією без твердого снаряда, використовуючи лазерний промінь, мікрохвилі, пучки частинок і звукові промені. За його словами, ця технологія може використовуватися, зокрема, проти живої сили, ракет, транспортних засобів та дронів.

"Цю зброю мають США, її має Ізраїль. Україна не отримає її від США, тому що вона засекречена. Зараз все базується на електроніці. Більшість електроніки у колишньому СРСР вироблялося в Україні. Українські наукові дослідження, високі технології, електрооптичні технології - все це є майбутнім вашого успіху на полі бою", - вважає Кларк.

Нагадаємо, The Washington Post опублікувало статті, у якій пишуть, що США мають переосмислити свою версію перемоги України у війні.

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