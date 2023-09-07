Які проблеми чекають на Україну 2024 року та як їх вирішувати — Forbes

Союзники України у війні, розв’язаній Росією, повинні зосередитися на ремонті арсеналу техніки, яку вже надали. Швидке відновлення може мати вирішальне значення, оскільки війна Росії проти України затягується на третій рік.

Про це пише в статті для Forbes американський військовий кореспондент Девід Акс.

Тисячі танків, бойових машин і броньованих вантажівок західного виробництва дозволили повністю або частково оснастити близько половини українських фронтових бригад. В сукупності з підготовкою за стандартами НАТО ця зброя надихнула командирів ЗСУ в штабах і на місцях перейти на абсолютно новий спосіб мислення.

Акс пише, що в часи, коли армія України дотримувалася старої радянської доктрини і користувалася технікою, яка лишилася з часів СРСР, українські командири традиційно вважали, що втрата бойової машини означає також і втрату її екіпажу. Але західні БМП і танки “розроблені для людей”, — сказав один український член екіпажу британського танка Challenger 2.

Завдяки міцнішій броні, протипожежному захисту та іншому способу укладання боєприпасів, який зводить до мінімуму ймовірність катастрофічного вибуху, ці машини в разі ушкодження швидше стануть нерухомими, захистивши екіпаж, ніж згорять разом з людьми всередині. Саме тому за 3 місяці контрнаступу на півдні українські бригади втратили частину техніки, але при цьому людські втрати вдалося скоротити.

Екіпажі і пасажири покидають знерухомлені машини і, відступаючи в тил, пересідають у запасну техніку, щоб продовжувати бій. А в цей час пошкоджені машини ремонтують.

“Я розмовляв з солдатом, який вижив після двох прямих влучень у БМП Bradley під час обстрілу”, — написав український солдат Олександр Солонько.

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Акс підкреслює, що наслідком такого стану речей стало збереження людського капіталу українських військ: їхньої підготовки і досвіду. Але це також створює тиск на союзників України, які мають допомогти відремонтувати пошкоджену в боях техніку і підтримати сили українських бригад на передовій.

Аналітики Джек Уотлінг і Нік Рейнольдс відзначили цей технологічний зсув у мисленні у своєму останньому дослідженні для Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні.

“Українські військові відзначають, що західні платформи значно перевершують їхні радянські аналоги з однієї фундаментальної причини: виживання екіпажу”, — пишуть Уотлінг і Рейнольдс.

“У західній техніці велика увага приділяється живучості при десантуванні, навіть якщо сама машина загинула під час виконання завдання. Натомість в радянських платформах, які залишилися з часів СРСР, пошкодження броні зазвичай має катастрофічні наслідки для тих, хто всередині. Системи життєзабезпечення мають другорядне значення”, — додають експерти.

Якщо залишити осторонь морально-етичні міркування, ця дихотомія має значення, оскільки російські сили кількісно переважають українські.

“Враховуючи, що Росія має більшу масу, ніж Україна, накопичення досвіду і довговічність військ стратегічно важливі для ЗСУ”, — стверджують Уотлінг і Рейнольдс.

Різні способи мислення вимагають різних матеріальних процесів. Використовуючи “одноразові” транспортні засоби і екіпажі, Росія потребує великого резерву запасних машин і людей.

Москві “пощастило”, що на російських базах зберігаються ще десятки тисяч одиниць техніки, які були виготовлені ще в часи СРСР. А у віддалених регіонах Росії все ще багато людей, яких можна відправити на війну.

Україні ж, навпаки, потрібні ремонтно-евакуаційні машини, доступ до ремонтних баз і великої кількості запасних частин. Міцність, яка допомагає українським танкам Leopard 2 і БМП Bradley захищати свої екіпажі, також означає, що цю техніку частіше пошкоджують.

“Але пошкоджена і покинута машина залишається такою доти, доки інженери не відбуксирують її з поля бою, а механіки не відремонтують десь неподалік лінії фронту, або не відправлять на закордонний склад для капітального ремонту”, — підкреслює автор.

“Навіть найбільш тяжко пошкоджену техніку знаходять і відвозять на ремонт”, — пише Солонько, наголошуючи, що процес відновлення дуже важливий.

Український військовий додає, що саме тому російські війська полюють на українські евакуаційні бригади.

“Прямо у нас під носом підбили бронемашину, за хлопцями приїхав евакуатор. Їм довелося маневрувати в обмеженому просторі, дуже повільно рухатися вузькою дорогою, щоб не з'їхати з дороги в заміноване поле”, — пригадав він.

Акс пише, що Україна відновила десятки колишніх радянських броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також придбала десятки додаткових машин у Німеччини, Великої Британії, США та інших країн-союзників.

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Україні потрібна кожна ремонтно-евакуаційна машина, яку вони можуть отримати, оскільки все більше і більше західних танків і БМП з високим рівнем живучості стають знерухомленими на передовій і чекають, щоб їх забрали на ремонт.

З тієї ж причини українцям потрібні величезні партії запчастин, щоб вони могли самостійно ремонтувати легко пошкоджені машини, — пояснюють Воттінг і Рейнольдс.

“Це складно організувати для техніки, знятої з виробництва. Тому міжнародні партнери України знову ж таки мають забезпечити промислову підтримку для того, щоб зробити українську армію стійкою”, — додають аналітики.

Це стосується і автобаз, де іноземні робітники можуть проводити глибокий ремонт і технічне обслуговування, яке не може забезпечити український персонал. Польща ремонтує українські танки Leopard 2A4 і БМП Bradley, Німеччина — новіші Leopard 2A6.

“Оскільки кількість пошкодженої техніки накопичується, Україні може знадобитися доступ до більшої кількості ремонтних майстерень”, — йдеться в статті.

Ремонт української бронетехніки, і не один раз, має стати головним пріоритетом. Тому що українські потреби в цьому полі вже дуже великі, але стануть ще серйознішими.

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