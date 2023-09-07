Оля Полякова допомогла відбудувати понівечений окупантами дитячий садочок у Бородянці

Виконавиця завітала на відкриття закладу разом із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим.
Українська співачка Оля Полякова допомогла відбудувати дитячий садочок у Бородянці, який зруйнували російські окупанти.
Заклад у селі Шибене, що на Київщині, постраждав від рук загарбників минулого року, коли Бородянка була окупована. Оля Полякова долучилася до відбудови та переказала на ремонт власні кошти. Садочок-школа "Світлий" вже відновив свою роботу, а днями відбулося урочисте відкриття, на яке співачка завітала разом із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який теж допомагав із відбудовою.
"Яке щастя дивитися на усміхнених, прекрасних дітей. Бачити, що вони мають можливість зростати і радіти. Треба завжди казати "дякую" тим, хто нас сьогодні захищає. Кожен день про це пам'ятати, щоб над нами всіма було мирне небо”, - зазначила артистка.
Загалом, реконструкцією дитячого закладу займалися й інші волонтери та меценати на чолі зі Світланою Легкою. Садочок відремонтували за сучасними освітніми стандартами. Нині у закладі є спальня для діток, ігрова кімната, шкільна їдальня. Приміщення обладнане сучасною технікою, меблями та іншими речами, які необхідні для розвитку дітей.
Нагадаємо, Оля Полякова та Михайло Діанов чудово приятелюють. Захисник частий гість у домі співачки. Деякі користувачі взагалі почали приписувати їм роман. Оля Полякова емоційно відповіла на плітки та пояснила, що вони найліпші друзі.
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