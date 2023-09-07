Оля Полякова допомогла відбудувати понівечений окупантами дитячий садочок у Бородянці

Українська співачка Оля Полякова допомогла відбудувати дитячий садочок у Бородянці, який зруйнували російські окупанти.

Заклад у селі Шибене, що на Київщині, постраждав від рук загарбників минулого року, коли Бородянка була окупована. Оля Полякова долучилася до відбудови та переказала на ремонт власні кошти. Садочок-школа "Світлий" вже відновив свою роботу, а днями відбулося урочисте відкриття, на яке співачка завітала разом із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який теж допомагав із відбудовою.

Оля Полякова допомогла відновити садочок / Фото: пресслужба Олі Полякової

"Яке щастя дивитися на усміхнених, прекрасних дітей. Бачити, що вони мають можливість зростати і радіти. Треба завжди казати "дякую" тим, хто нас сьогодні захищає. Кожен день про це пам'ятати, щоб над нами всіма було мирне небо”, - зазначила артистка.

Оля Полякова допомогла відновити садочок / Фото: пресслужба Олі Полякової

Загалом, реконструкцією дитячого закладу займалися й інші волонтери та меценати на чолі зі Світланою Легкою. Садочок відремонтували за сучасними освітніми стандартами. Нині у закладі є спальня для діток, ігрова кімната, шкільна їдальня. Приміщення обладнане сучасною технікою, меблями та іншими речами, які необхідні для розвитку дітей.

Оля Полякова допомогла відновити садочок / Фото: пресслужба Олі Полякової

Нагадаємо, Оля Полякова та Михайло Діанов чудово приятелюють. Захисник частий гість у домі співачки. Деякі користувачі взагалі почали приписувати їм роман. Оля Полякова емоційно відповіла на плітки та пояснила, що вони найліпші друзі.

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