Оля Полякова помогла отстроить разрушенный оккупантами детский сад в Бородянке

Украинская певица Оля Полякова помогла отстроить детский сад в Бородянке, разрушенный российскими оккупантами.

Заведение в селе Шибеное Киевской области пострадало от рук захватчиков прошлого года, когда Бородянка была оккупирована. Оля Полякова присоединилась к восстановлению и перевела на ремонт свои средства. Садик-школа "Світлий" уже возобновил свою работу, а на днях состоялось торжественное открытие, которое певица посетила вместе с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который тоже помогал с восстановлением.

Оля Полякова помогла восстановить садик / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

"Какое счастье смотреть на улыбающихся, прекрасных детей. Видеть, что они могут расти и радоваться. Надо всегда говорить "спасибо" тем, кто нас сегодня защищает. Каждый день об этом помнить, чтобы над нами всеми было мирное небо”, – отметила артистка.

Оля Полякова помогла восстановить садик / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

В целом реконструкцией детского заведения занимались и другие волонтеры и меценаты во главе со Светланой Легкой. Садик отремонтировали по современным образовательным стандартам. В настоящее время в заведении есть спальня для детей, игровая комната, школьная столовая. Помещение оборудовано современной техникой, мебелью и другими вещами, необходимыми для развития детей.

Оля Полякова помогла восстановить садик / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Напомним, Оля Полякова и Михаил Дианов прекрасно дружат. Защитник частый гость в доме певицы. Некоторые пользователи вообще приписывали им роман. Оля Полякова эмоционально ответила на сплетни и объяснила, что они лучшие друзья.

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