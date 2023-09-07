Какие проблемы ждут Украины в 2024 году и как их решать — Forbes

Союзники Украины в войне, развязанной Россией, должны сосредоточиться на ремонте уже предоставленного арсенала техники. Быстрое восстановление может иметь решающее значение, поскольку война России против Украины затягивается на третий год.

Об этом пишет в статье для Forbes американский военный корреспондент Дэвид Акс.

Тысячи танков, боевых машин и бронированных грузовиков западного производства позволили полностью или частично оснастить около половины украинских фронтовых бригад. В совокупности с подготовкой по стандартам НАТО это оружие вдохновило командиров ВСУ в штабах и на местах перейти на совершенно новый образ мышления.

Акс пишет, что во времена, когда армия Украины соблюдала старую советскую доктрину и пользовалась техникой, оставшейся со времен СССР, украинские командиры традиционно считали, что потеря боевой машины означает также и потерю ее экипажа. Но западные БМП и танки разработаны для людей, — сказал один украинский член экипажа британского танка Challenger 2.

Благодаря более сильной броне, противопожарной защите и другому способу укладки боеприпасов, сводящему к минимуму вероятность катастрофического взрыва, эти машины в случае повреждения скорее станут неподвижными, защитив экипаж, чем сгорят вместе с людьми внутри. Именно поэтому за три месяца контрнаступления на юге украинские бригады потеряли часть техники, но при этом человеческие потери удалось сократить.

Экипажи и пассажиры покидают обездвиженные машины и, отступая в тыл, пересаживаются в запасную технику, чтобы продолжать бой. А в это время поврежденные машины ремонтируют.

"Я разговаривал с солдатом, который выжил после двух прямых попаданий в БМП Bradley во время обстрела", — написал украинский солдат Александр Солонько.

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Акс подчеркивает, что следствием такого положения вещей стало сохранение человеческого капитала украинских войск: их подготовки и опыта. Но это также оказывает давление на союзников Украины, которые помогут отремонтировать поврежденную в боях технику и поддержать силы украинских бригад на передовой.

Аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отметили это технологическое смещение в мышлении в своем последнем исследовании для Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне.

"Украинские военные отмечают, что западные платформы значительно превосходят их советские аналоги по одной фундаментальной причине: выживаемость экипажа", — пишут Уотлинг и Рейнольдс.

В западной технике большое внимание уделяется живучести при десантировании, даже если сама машина погибла во время выполнения задания. В советских платформах, оставшихся со времен СССР, повреждение брони обычно имеет катастрофические последствия для тех, кто внутри. Системы жизнеобеспечения имеют второстепенное значение», – добавляют эксперты.

Если оставить в стороне морально-нравственные соображения, эта дихотомия имеет значение, поскольку российские силы количественно преобладают украинские.

"Учитывая, что Россия имеет большую массу, чем Украина, накопление опыта и долговечность войск стратегически важны для ВСУ", — утверждают Уотлинг и Рейнольдс.

Различные образы мышления требуют разных материальных процессов. Используя "одноразовые" транспортные средства и экипажи, Россия нуждается в большом резерве запасных машин и людей.

Москве повезло, что на российских базах хранятся еще десятки тысяч единиц техники, которые были изготовлены еще во времена СССР. А в отдаленных регионах России все еще много людей, которых можно отправить на войну.

Украине же, напротив, нужны ремонтно-эвакуационные машины, доступ к ремонтным базам и большому количеству запасных частей. Прочность, помогающая украинским танкам Leopard 2 и БМП Bradley защищать свои экипажи, также означает, что эту технику чаще повреждают.

"Но поврежденная и заброшенная машина остается такой, пока инженеры не отбуксируют ее с поля боя, а механики не отремонтируют где-то неподалеку линии фронта, или не отправят на зарубежный склад для капитального ремонта", — подчеркивает автор.

"Даже наиболее тяжело поврежденную технику находят и увозят на ремонт", — пишет Солонько, отмечая, что процесс восстановления очень важен.

Украинский военный добавляет, что именно поэтому российские войска охотятся за украинскими эвакуационными бригадами.

“Прямо у нас под носом подбили бронемашину, за ребятами приехал эвакуатор. Им пришлось маневрировать в ограниченном пространстве, очень медленно двигаться по узкой дороге, чтобы не съехать с дороги в заминированное поле», — вспомнил он.

Украина восстановила десятки бывших советских бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также приобрела десятки дополнительных машин у Германии, Великобритании, США и других стран-союзников.

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Украине нужна каждая ремонтно-эвакуационная машина, которую они могут получить, поскольку все больше и больше западных танков и БМП с высоким уровнем живучести становятся обездвиженными на передовой и ждут, чтобы их забрали на ремонт.

По той же причине украинцам нужны огромные партии запчастей, чтобы они могли самостоятельно ремонтировать легко поврежденные машины, – объясняют Уоттинг и Рейнольдс.

Это сложно организовать для техники, снятой с производства. Поэтому международные партнеры Украины должны обеспечить промышленную поддержку для того, чтобы сделать украинскую армию устойчивой», — добавляют аналитики.

Это касается и автобаз, где иностранные рабочие могут производить глубокий ремонт и техническое обслуживание, которое не может обеспечить украинский персонал. Польша ремонтирует украинские танки Leopard 2A4 и БМП Bradley, Германия — более новые Leopard 2A6.

"Поскольку количество поврежденной техники накапливается, Украине может потребоваться доступ к большему количеству ремонтных мастерских", — говорится в статье.

Ремонт украинской бронетехники, и не раз, должен стать главным приоритетом. Потому что украинские потребности в этом поле уже очень велики, но станут еще серьезнее.

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