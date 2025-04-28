Європа планує новий формат безпекової місії в Україні: що відомо

Зеленський, Стармер та Макрон. / © Associated Press

Реклама

Європейські дипломати вивчають варіанти створення міжнародних сил безпеки, які могли б бути розміщені в західній частині України, щоб підтримати Київ у разі зменшення підтримки з боку США.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на європейські джерела.

За словами дипломатів, безпосередня участь американських військових у таких силах наразі виглядає малоймовірною. Натомість обговорюється інша модель підтримки безпеки — зокрема, повітряне патрулювання над Львовом і прилеглими районами, що мають стратегічне значення як транспортний вузол України.

Реклама

Співрозмовники наголошують, що європейські країни прагнуть уникнути прямої участі “чобіт на землі” та концентруються на заходах із забезпечення безпеки критичної інфраструктури та логістики.

Крім того, європейці планують продовжувати надавати військову допомогу Україні. Хоча, як визнають джерела, повністю замінити обсяг підтримки США навряд чи вдасться, очікується, що фінансова допомога з Європи продовжить надходити.

Особливі сподівання пов’язують із новим урядом Німеччини, який має сформуватися на початку травня. Є надія, що Берлін стане більш відкритим до передачі Україні новітніх систем озброєння, зокрема крилатих ракет Taurus, на постачанні яких Київ наполягає вже кілька місяців.

Раніше у Німеччина запевнила, що надаватиме військову допомогу Україні - навіть у разі припинення підтримки Києва збоку США.