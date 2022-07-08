Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів

Фінансові аналітики з Bloomberg створили рейтинг «зелених» авто, в якому врахували всі основні параметри ефективності електромобілів.

Панель рейтингів електромобілів Bloomberg Green – це рейтинг електромобілів, які зараз доступні в США. Він створений агентством Bloomberg за спеціальною методологією, яка передбачає присвоєнню кожному електромобілю спеціального "зеленого" рейтингу.

Відповідний рейтинг з'явився на офіційному сайті Bloomberg.

Так, екологічний рейтинг для кожного автомобіля розраховується за спеціальною формулою: (діапазон ÷ споряджена маса) + розмір батареї за шкалою від 0 до 100 (100 – найвищий/найкращий рейтинг).

В рейтингу Bloomberg Green найбільш "зеленим" автомобілем стала Lucid Air – вона набрала 71,1 бали . Далі йде Tesla Model 3 ( 66,7 ) у комплектаціях Long Range та Performance. Замикає "трійку" лідерів Tesla Model S ( 61, 2 ).

До вашої уваги топ-10 "зелених" моделей за версією Bloomberg:

Фото: Bloomberg

Читайте також:

Черга на придбання електричного Hummer розтягнулася на 17 років

Шмигаль через паливну кризу закликав українців переходити на електротранспорт

В Україні на 65% злетів попит на електромобілі: топ-5 "зелених" моделей за підсумками червня