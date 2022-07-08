Українська молодь твори класиків поклала на музику, щоб не "здавались нудними поетами із хрестоматій"

А ще роблять літературу цікавою для молоді, бо навіть цитують поетів у вигляді "твітів", йдеться в ТСН.

Учасники проєкту "МУР" юні, усміхнені і щасливі. Вони зібрались разом у квітні - щойно окупанти відступили з-під Києва. Студенти вирішили, що вони створять свій фронт боротьби і це буде музика. «Це наша спеціалізація, що ми повністю займаємось українською поезією та створенням музики на неї», - каже музичний продюсер Віктор Ткаченко.

Їхня нова робота - кліп на пісню "Наче грав на Флейті" - слова Богдана-Ігора Антонича. Він творив молодим, писав неймовірно ліричні тексти, «МУР» відкриває їх наново. А ще є твір на слова Василя Симоненка "Народ мій є". Його символічно знімали в Крутах.

Та співи це ще не все - хлопці і дівчата використовують соцмережі, щоб не просто популяризувати поетів-класиків. А заінтригувати своїх однолітків, так література стає ближчою.

«Ми робимо «твіт» Івана Франка: «От важко бути одним з перших, хто підтримує фемінізм». Це легко для молоді, щось можуть почитають. Люди, які кажуть, що молодь нічим не цікавиться, вона просто не шукає шляху, як можна подати молоді цікаво. А ми шукаємо і знаходимо», - кажуть учасники проєкту.

Молодь переконана, що війна не має позбавляти добрих позитивних емоцій, якщо їх не буде - значить ворог перемагає. «Зараз не час звісно дуже посміхатися і дуже радіти, бо те, що відбувається це страшно. Але накриватися білим простирадлом і повзти до кладовища, теж не вихід», - кажуть вони.

«Проходив чоловік з ЗСУ і він казав: «Чого ви такі сумні, наче когось хороните… Я хочу бачити, що ви тут радієте життю, що ви під час того як ми захищаємо, ви тут отримуєте задоволення від життя. Інакше який в ньому сенс», - переповідає історію один із учасників проєкту Олександр.

І вони і самі створюють цей сенс. Під час війни - роблять, те що вміють і люблять для себе і для своїх однолітків. Щоб було більше української музики і щоб класики ніколи не здавались нудними поетами із хрестоматій.

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