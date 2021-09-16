General Motors презентувала ще одну версію електромобіля за 5 тисяч доларів

Ця модель є альтернативою Nissan Leaf.

Компанія General Motors розробила ще одну версію електромобіля Wuling Hongguang Mini EV.

Про це повідомляє Autoo.

Так, GM представила цей електрокар у подовженому виконанні - Long Range. Вона обіцяє бюджетному електромобілю збільшений до 300 км запас ходу, що ідентично показнику найпопулярнішого електрокара в Україні - Nissan Leaf. Але це далеко не всі зміни, якими новинка відрізняється від стандартної версії.

Довжина Wuling Hongguang Mini EV збільшилася до 2 997 мм (+70 мм). Збільшення у розмірах дозволить розробникам збільшити простір всередині салону. Особливо комфортно в компактному електромобілі будуть відчувати себе пасажири другого ряду. Зовні нова версія отримала іншу передню і задню світлотехніку. Окремо варто відзначити появу батареї ємністю 26 кВтг. Її установка сприятливо позначилася на запасі ходу транспортного засобу. Крім установки більш ємного акумулятора була збільшена також потужність мотора. Вона зросла на 14 к.с до 41 к.с.

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Ще одна не менш цікава особливість – це цінник. За попередніми даними, він складе 5 тисяч доларів. Це стало можливим завдяки субсидії. Wuling вже заявив про свої плани випустити 400 тисяч електрокарів Mini EV. Це дозволить виробнику зайняти місце лідера в сегменті електричних транспортних засобів за підсумками року.

У рух "звичайний" Hongguang Mini EV приводить електромотор потужністю 27 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год. Запас ходу в 120 км забезпечує батарея ємністю 9,2 кВтг. Також доступна більш далекобійна версія, яка комплектується акумулятором на 13,8 кВтг і може проїхати на одному заряді до 170 км.

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