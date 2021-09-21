Стало відомо, чому спалахував Chevrolet Bolt: GM вирішило проблему з електрокаром

Компанія відновила виробництво акумуляторів.

General Motors оголосила, що виявила корінь дефекту, що спричинив загоряння акумуляторів у деяких Chevrolet Bolt.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Компанія відновить виробництво батарей із застосуванням нових методів. GM виявила, що акумулятори спалахували через рідкісну комбінацію двох дефектів, відомих як "рваний анод" та "складний сепаратор".

Компанія співпрацювала з LG, яка постачала батареї, щоб переглянути та покращити якість та бути впевненими у їх безпечності.

Акумуляторні заводи LG також розширять можливості для надання GM більшої кількості акумуляторів, щоб постачати автовиробнику їхні замінні модулі, які, як очікується, вони зможуть доставити дилерам вже в середині жовтня.

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General Motors надасть пріоритет замовникам Bolt EV та EUV, автомобілі яких були побудовані протягом певного періоду, в якому може бути найбільше дефектів. Постраждалих клієнтів сповістять, коли їм будуть доступні запасні модулі батареї.

Автовиробник також створює новий передовий пакет програмного забезпечення для діагностики, який збільшить доступні параметри зарядки акумулятора порівняно з існуючими інструкціями. ПЗ призначене для виявлення відхилень у роботі акумулятора, які, на думку GM, пов'язані з дефектом, що призвів до пожеж.

Компанія планує випустити ще одне програмне забезпечення для діагностики, яке врешті-решт поверне клієнтів до можливості заряджати ємність батареї до 100%.

"Ми вдячні за терпіння власників та дилерів, коли ми працювали над вирішенням цієї проблеми. Поновлення виробництва акумуляторних модулів – це перший крок, і ми продовжимо активно працювати з LG. Крім того, ми оптимістично налаштовані, що нове сучасне діагностичне програмне забезпечення надасть нашим клієнтам більшу зручність", - повідомили у GM.

Раніше повідомлялося, що General Motors радило власникам Bolt паркуватися подалі від інших автомобілів.

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