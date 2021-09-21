До України надійшла нова партія вакцини проти коронавірусу: який препарат отримали

Вакцину CoronaVac доставив ЮНІСЕФ.
До України 21 вересня надійшла чергова партія вакцини CoronaVac. Україна отримала у межах COVAX 159 тисяч доз препарату.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У МОЗ пояснили, що вакцина проти COVID-19 від китайського виробника Sinovac під назвою CoronaVac (Vero Cell Інактивована) схвалена ВООЗ для екстреного використання, а отже, продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.
Також українцям нагадали, що як і інші вакцини та товари в межах COVAX, Україна отримує партію CoronaVac безоплатно.
Доставив цю партію вакцини Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Загалом уже ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.
Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.
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