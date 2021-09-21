До України надійшла нова партія вакцини проти коронавірусу: який препарат отримали

До України надійшла нова партія вакцини проти коронавірусу: який препарат отримали

Вакцину CoronaVac доставив ЮНІСЕФ.

До України 21 вересня надійшла чергова партія вакцини CoronaVac. Україна отримала у межах COVAX 159 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У МОЗ пояснили, що вакцина проти COVID-19 від китайського виробника Sinovac під назвою CoronaVac (Vero Cell Інактивована) схвалена ВООЗ для екстреного використання, а отже, продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Також українцям нагадали, що як і інші вакцини та товари в межах COVAX, Україна отримує партію CoronaVac безоплатно.

Доставив цю партію вакцини Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Загалом уже ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

ВООЗ схвалила китайську вакцину "CoronaVac" — пряме включення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання