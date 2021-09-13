Які мінівени найпопулярніші в Україні: топ-15 моделей

Список із найбільш продаваних авто для родин.

З початком навчального року у водіїв може виявитися проблема з вільним простором у своїх авто, тому що діти возять із собою рюкзаки та пакети зі спортивним одягом. І це все до того, що ще є власні речі.

В таких ситуаціях можуть допомогти мінівени, які мають підвищену місткість, і в них можна з комфортом їздити разом з родиною. Тому на сайті auto.ria назвали 15 найпопулярніших авто в цьому кузові.

Крім назви моделі у списку також буде зазначено, скільки екземплярів придбали у 2021 році, яка їх стартова ціна, а також з яким типом пального та роком випуску їх переважно купували.

1. Renault Scenic: куплено – 12 099 одиниць, з них бензинових – 36%, з ГБО – 10%, дизельних – 54%. Найчастіше купували авто 2006 року випуску, середня ціна яких – $5 600. Стартові ціни на модель – від $4 000.

2. Opel Zafira: куплено – 10 258 одиниць, з них бензинових – 37%, з ГБО – 15%, дизельних – 48%. Найчастіше купували авто 2008 року випуску, середня ціна яких – $7 000. Стартові ціни на модель – від $6 000

3. Volkswagen Touran: куплено – 6 731 одиниць, з них бензинових – 39%, з ГБО – 8%, дизельних – 53%. Найчастіше купували авто 2007 року випуску, середня ціна яких – $7 600 Стартові ціни на модель – від $5 300.

4. Ford C-Max: куплено – 3 263 одиниць, з них бензинових – 37%, з ГБО – 9%, дизельних – 35%, гібридних – 19%. Найчастіше купували авто 2006 року випуску, середня ціна яких – $5 300. Стартові ціни на модель – від $4 700.

5. Citroen C4 Picasso: куплено – 2 501 одиниць, з них бензинових – 14%, з ГБО – 5%, дизельних – 81%. Найчастіше купували авто 2009 року випуску, середня ціна яких – $6 500. Стартові ціни на модель – від $5 300.

6. Opel Meriva: куплено – 1 671 одиниць, з них бензинових – 65%, з ГБО – 15%, дизельних – 20%. Найчастіше купували авто 2007 року випуску, середня ціна яких – $5 300. Стартові ціни на модель – від $4 000.

7. Mercedes-Benz B-Class: куплено – 1 656 одиниць, з них бензинових – 61%, з ГБО – 8%, дизельних – 24%, електро – 7%. Найчастіше купували авто 2010 року випуску, середня ціна яких – $9 000. Стартові ціни на модель – від $6 000.

8. Peugeot 5008: куплено – 1 482 одиниць, з них бензинових – 15%, з ГБО – 1%, дизельних – 84%. Найчастіше купували авто 2010 року випуску, середня ціна яких – $8 400. Стартові ціни на модель – від $7 000.

9. Skoda Roomster: куплено – 1 212 одиниць., з них бензинових – 60%, з ГБО – 20%, дизельних – 20%. Найчастіше купували авто 2007 року випуску, середня ціна яких – $6 000. Стартові ціни на модель – від $4 500.

10. Mazda 5: куплено – 1 151 одиниць, з них бензинових – 48%, з ГБО – 17%, дизельних – 35%. Найчастіше купували авто 2006 року випуску, середня ціна яких – $6 300. Стартові ціни на модель – від $5 800.

11. Volkswagen Golf Plus: куплено – 1 017 одиниць, з них бензинових – 71%, з ГБО – 8%, дизельних – 21%. Найчастіше купували авто 2007 року випуску, середня ціна яких – $6 900. Стартові ціни на модель – від $5 500.

12. Volkswagen Sharan: куплено – 1 005 одиниць, з них бензинових – 10%, з ГБО – 12%, дизельних – 78%. Найчастіше купували авто 2002 року випуску, середня ціна яких – $5 600. Стартові ціни на модель – від $3 500.

13. Renault Espace: куплено – 826 одиниць, з них бензинових – 16%, з ГБО – 10%, дизельних – 74%. Найчастіше купували авто 2008 року випуску, середня ціна яких – $7 200. Стартові ціни на модель – від $4 800.

14. KIA Carens: куплено – 730 одиниць, з них бензинових – 31%, з ГБО – 30%, газових – 11%, дизельних – 28%. Найчастіше купували авто 2008 року випуску, середня ціна яких – $7 300. Стартові ціни на модель – від $5 000.

15. Renault/Dacia Lodgy: куплено – 619 одиниць, з них бензинових – 28%, з ГБО – 18%, дизельних – 54%. Найчастіше купували авто 2012 року випуску, середня ціна яких – $8 100. Стартові ціни на модель – від $6 900.

Раніше ми розповідали про те, які вживані мінівени можна придбати в Україні до 4 тисяч доларів.

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