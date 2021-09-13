Какие минивэны самые популярные в Украине: топ-15 моделей

Список из самых продаваемых авто для семей.

С началом учебного года у водителей может оказаться проблема со свободным пространством в своих авто, потому что дети возят с собой рюкзаки и пакеты со спортивной одеждой. И это все к тому, что еще есть личные вещи.

В таких ситуациях могут помочь минивэны, которые имеют повышенную емкость, и в них можно с комфортом ездить вместе с семьей. Поэтому на сайте auto.ria назвали 15 самых популярных авто в этом кузове.

Кроме названия модели в списке также будет указано, сколько экземпляров приобрели в 2021 году, какая их стартовая цена, а также с каким типом топлива и годом выпуска их в основном покупали.

1. Renault Scenic: куплено — 12 099 единиц, из них бензиновых — 36%, с ГБО — 10%, дизельных — 54%. Чаще всего покупали авто 2006 года выпуска, средняя цена которых — $5 600. Стартовые цены на модель — от $4 000.

2. Opel Zafira: куплено — 10 258 единиц, из них бензиновых — 37%, с ГБО — 15%, дизельных — 48%. Чаще всего покупали авто 2008 года выпуска, средняя цена которых — $7 000. Стартовые цены на модель — от $6 000

3. Volkswagen Touran: куплено — 6 731 единиц, из них бензиновых — 39%, с ГБО — 8%, дизельных — 53%. Чаще всего покупали авто 2007 года выпуска, средняя цена которых — $7 600 Стартовые цены на модель — от $5 300.

4. Ford C-Max: куплено — 3 263 единиц, из них бензиновых — 37%, с ГБО — 9%, дизельных — 35%, гибридных — 19%. Чаще всего покупали авто 2006 года выпуска, средняя цена которых — $5 300. Стартовые цены на модель — от $4 700.

5. Citroen C4 Picasso: куплено — 2 501 единиц, из них бензиновых — 14%, с ГБО — 5%, дизельных — 81%. Чаще всего покупали авто 2009 года выпуска, средняя цена которых — $6 500. Стартовые цены на модель — от $5 300.

6. Opel Meriva: куплено — 1 671 единиц, из них бензиновых — 65%, с ГБО — 15%, дизельных — 20%. Чаще всего покупали авто 2007 года выпуска, средняя цена которых — $5 300. Стартовые цены на модель — от $4 000.

7. Mercedes-Benz B-Class: куплено — 1 656 единиц, из них бензиновых — 61%, с ГБО — 8%, дизельных — 24%, электро — 7%. Чаще всего покупали автомобили 2010 года выпуска, средняя цена которых — $9 000. Стартовые цены на модель — от $6 000.

8. Peugeot 5008: куплено — 1 482 единиц, из них бензиновых — 15%, с ГБО — 1%, дизельных — 84%. Чаще всего покупали автомобили 2010 года выпуска, средняя цена которых — $8 400. Стартовые цены на модель — от $7 000.

9. Skoda Roomster: куплено — 1 212 единиц., Из них бензиновых — 60%, с ГБО — 20%, дизельных — 20%. Чаще всего покупали авто 2007 года выпуска, средняя цена которых — $6 000. Стартовые цены на модель — от $4 500.

10. Mazda 5: куплено — 1 151 единиц, из них бензиновых — 48%, с ГБО — 17%, дизельных — 35%. Чаще всего покупали авто 2006 года выпуска, средняя цена которых — $6 300. Стартовые цены на модель — от $5 800.

11. Volkswagen Golf Plus: куплено — 1 017 единиц, из них бензиновых — 71%, с ГБО — 8%, дизельных — 21%. Чаще всего покупали авто 2007 года выпуска, средняя цена которых — $6 900. Стартовые цены на модель — от $5 500.

12. Volkswagen Sharan: куплено — 1 005 единиц, из них бензиновых — 10%, с ГБО — 12%, дизельных — 78%. Чаще всего покупали авто 2002 года выпуска, средняя цена которых — $5 600. Стартовые цены на модель — от $3 500.

13. Renault Espace: куплено — 826 единиц, из них бензиновых — 16%, с ГБО — 10%, дизельных — 74%. Чаще всего покупали авто 2008 года выпуска, средняя цена которых — $7 200. Стартовые цены на модель — от $4 800.

14. KIA Carens: куплено — 730 единиц, из них бензиновых — 31%, с ГБО — 30%, газовых — 11%, дизельных — 28%. Чаще всего покупали авто 2008 года выпуска, средняя цена которых — $7 300. Стартовые цены на модель — от $5 000.

15. Renault/Dacia Lodgy: куплено — 619 единиц, из них бензиновых — 28%, с ГБО — 18%, дизельных — 54%. Чаще всего покупали авто 2012 выпуска, средняя цена которых — $8 100. Стартовые цены на модель — от $6 900.

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