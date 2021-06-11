Команда Team Spirit покинула турнір WePlay AniMajor 2021 із Dota 2

Команда Team Spirit посіла 7-8 місце на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2.

Третій день плейоф WePlayAniMajor 2021 із Dota 2 стартував із матчу між командами Team Spirit і ViciGaming. Команда, до якої входять українські гравці Ілля "yatoro" Мулярчук і Мирослав "Miroslaw" Колпаков, програла китайським противникам із рахунком 0:2.

Учасники Team Spirit посіли 7-8 місце на турнірі і заробили $12,5 тис., а також 200 балів DPC. Для місця на The International 10 у них недостатньо балів, тому гравцям доведеться взяти участь у кваліфікації.

У перший день плейоф WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 команди T1, PSG.LGD, Quincy Crew і Team Aster пройшли до чемпіонату The International 10 за рейтингом DPC. У другий день слот заробила Alliancе.

WePlay AniMajor відбувається 2–13 червня в Києві, на ньому розігрують $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.

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