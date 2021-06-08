UPEA анонсувала шоу-матчі з CS:GO за участю норвезьких команд

UPEA проведе шоу-матчі з CS:GO з норвезькими колективами у LAN-форматі.
12 червня Українська професійна кіберспортивна асоціація (UPEA) проведе серію шоу-матчів із CS:GO між командами з України та Норвегії. Подія відбудеться в межах міжнародного проєкту "Кіберспорт без кордонів".
Мета заходу – продемонструвати відновлення міжнародного співробітництва в галузі соціально-відповідальних кіберспортивних ініціатив. Асоціація планує показати мультифункціональність і інклюзивність українського кіберспорту, тому в шоу-матчах країну представлять такі колективи:
- Joint Forces Kyiv – складається з ветеранів АТО/ООС, які брали участь у бойових діях;
- Ageless Shooters – до складу входять гравці віком 60+ років;
- Odessa young – команда молодих талантів з Одеси.
Учасники Joint Forces Kyiv зіграють із командою викладачів Норвезького університету Tiller videregående skole. Ageless Shooters змагатиметься з норвезькою командою, до складу якої входять дівчата. Black Sea Odessa виступить проти молодіжного норвезького колективу.
На шоу-матчі були запрошені:
- Валерія Іонан – заступниця міністра цифрової трансформації України;
- Ігор Безкоровайний – заступник міністра у справах ветеранів України;
- Олег Фомічов – консул королівства Норвегії в Україні;
- Юлія Хан – директорка Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації;
- Вадим Стеценко – керівник Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
- Євген Імас – президент Спортивної студентської спілки України, ректор Київського Національного університету фізичної культури і спорту;
- Роман Греба – президент Федерації шкільного спорту України;
- Сергій Данилов – співзасновник, генеральний директор науково-дослідницької платформи Веheveоr.
Матчі відбудуться в LAN-форматі в Києві. Вони стартують о 10:00. Пряма трансляція події буде доступна на Twitch-каналі UPEA.