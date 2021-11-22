Каролінка та Ерік потребують допомоги в лікуванні

Дітям потрібна посилена реабілітація.

Братик і сестричка Каролінка та Ерік народилися із різницею у два роки, але мають вади розвитку одну на двох.

У 5-річної Каролінки в однорічному віці на фоні грипу стався судомний напад, який зруйнував всі навички дитини. Зараз їй ставлять діагноз – органічне ураження ЦНС, через що дівчинка має вади розвитку, труднощі із самообслуговуванням.

Коли дівчинці було два роки, батьки зважилися народити ще одну дитину. Ерік з’явився на світ вчасно, жодних проявів негараздів не відзначалось. Але коли у два роки батьки вирішили віддати сина до садочка, то зрозуміли, що дитина зовсім не розмовляє, як однолітки. Лікарі констатували у дитини затримку психомовного розвитку, у трирічного малюка відсутній словниковий запас.

Родині важко дати потрібну реабілітацію для діток, які обоє мають інвалідність. Самостійно забезпечити лікування батькам складно. Але ж до всього їй потрібне дороговартісне генетичне обстеження, щоб з’ясувати, чому обоє малюків мають такі вади і що саме до цього призвело.

Фінансове навантаження на батьків колосальне і справитись із ним стає все важче. Тож мама дітей наважилася просити про допомогу.

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