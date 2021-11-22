Каролинка и Эрик нуждаются в помощи в лечении

Детям требуется усиленная реабилитация

Брат и сестричка Каролинка и Эрик родились с разницей в два года, но имеют недостатки развития один на двоих.

У 5-летней Каролинки в годовалом возрасте на фоне гриппа произошол судорожный приступ, разрушившее все навыки ребенка. Сейчас ей ставят диагноз – органическое поражение ЦНС, из-за чего у девочки есть недостаток развития, трудности с самообслуживанием.

Когда девочке было два года, родители решились родить еще одного ребенка. Эрик появился на свет вовремя, никаких проявлений проблем не отмечалось. Но когда в два года родители решили отдать сына в садик, то поняли, что ребенок совсем не разговаривает, как сверстники. Врачи констатировали у ребенка задержку психоречевого развития, у трехлетнего малыша отсутствует словарный запас.

Семье трудно дать нужную реабилитацию сразу двум детям с инвалидностью. Самостоятельно обеспечить лечение родителям сложно. Но ведь ко всему ей нужно дорогостоящее генетическое обследование, чтобы выяснить, почему оба малыша имеют такие недостатки и что именно к этому привело.

Финансовая нагрузка на родителей колоссальная и справиться с ним становится все труднее. Мама детей решилась просить помощи.

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