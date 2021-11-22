Родина Іванових просить допомоги в лікуванні двох діток - Софії і Андрія

Обом потрібна посилена реабілітація

Двійнята Андрій і Софійка народилися на 35 тижні вагітності. Задихали і закричали самостійно, але були маленькими, і за їхнє життя довелося поборотись. Зрештою батьків попередили, що дітям загрожує інвалідність, і вони почали інтенсивні заняття, щоб не допустити цього.

«До 1,5 року Софія почала перевертатися і сидіти, у Андрія був сильний тонус, він просто лежав. Ми записались до клініки в Трускавці і з кожним курсом бачили покращення: Софія поповзла, почала ходити з підтримкою, у Андрія знизився тонус, спочатку він почав рухати ногами, потім - руками, потім зміг сидіти за підтримки, після останнього курсу зміг стояти за підтримки», - розповідає мама дітей.

Оскільки діти піддавались лікуванню, медики радили не зупинятись і мали рацію, адже подальша реабілітація давала все нові результати. "Софія з чотирьох років почала ходити, грати, малювати, поки не говорить. Андрій дуже старанний, очі допитливі. Епілепсія внесла корективи в наше життя, тепер живемо по годинах прийому ліків, і у Андрія і у Софії", - розповідає мама дітей.

Зупинятись на досягнутому не можна, але фінансово родина виснажена, хоча для забезпечення дітей працюють обоє батьків, та все ж коштів не вистачає, вона просить про допомогу.

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ІВАНОВА ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА