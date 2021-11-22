Семья Ивановых просит помощи в лечении двух деток - Софии и Андрея

Обоим нужна усиленная реабилитация

Двойняшки Андрей и Сонечка родились на 35 недели беременности. Задышали и закричали самостоятельно, но были маленькими, и за их жизнь пришлось побороться. В конце концов родителей предупредили, что детям грозит инвалидность, и они начали интенсивные занятия, чтобы не допустить этого.

«До 1,5 года София начала переворачиваться и сидеть, у Андрея был сильный тонус, он просто лежал. Мы записались в клинику в Трускавце и с каждым курсом видели улучшение: София поползла, начала ходить при поддержке, у Андрея снизился тонус, сначала он начал двигать ногами, потом - руками, потом смог сидеть при поддержке, после последнего курса смог стоять при поддержке», - рассказывает мама детей.

Поскольку дети поддавались лечению, медики советовали не останавливаться и были правы, ведь дальнейшая реабилитация давала все новые результаты. "София с четырех лет начала ходить, играть, рисовать, пока не говорит. Андрей очень старательный, глаза любознательные. Эпилепсия внесла коррективы в нашу жизнь, теперь живем по часам приема лекарств, и у Андрея и у Софии", - рассказывает мама детей.

Останавливаться на достигнутом нельзя, но финансово семья истощена, хотя для обеспечения детей работают оба родителя, но все же средств не хватает, она просит о помощи.

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ИВАНОВА ЛЮБОВЬ