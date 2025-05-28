АРМА "кинула" покупців картин Медведчука

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Національне агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) влаштувало розпродаж арештованих картин державного зрадника Медведчука. Напродавало людям лотів майже на один мільйон гривень. І тепер не віддає покупцям ні їхні картини, ні гроші. Бо продавали їх всупереч судовим заборонам.

АРМА розпочало продажі, завідомо знаючи, що жоден покупець не зможе забрати свою картину, проте гроші — взяли. Ось таке державне шахрайство.

АРМА ще з часів свого заснування, на жаль, стала дуже зручним інструментом державного рейдерства, а сьогодні ще й мародерства.

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В листопаді минулого року ми робили велике розслідування про те, як АРМА на відкритих торгах продає арештовані активи. Тоді, для повноти сюжету, ми вирішили придбати в АРМА одну з арештованих дрібничок державного зрадника Медведчука — картину. І вже на стадії підготовки ефірму ми з’ясували, що АРМА не віддасть нам картину, а кошти, ймовірно, втрачені.

Ошуканих покупців виявилось багато. І всі вони, разом зі мною, заплатили АРМА близько 1 мільйона гривень. Як виявилось згодом, просто за повітря.

Масштабна афера від АРМА, службова недбалість, відверта брехня від голови Агентства Олени Думи, та зрештою, хто покриває це свавілля — розбираємось в проєкті Хапуга.UA.

Уявіть собі, що ви щось придбали: все оплатили, маєте всі квитанції, у вас навіть договір підписаний із продавцем є. А ось товар — не віддають. Певно, це можна назвати шахрайством. Адже вас обманули, так? А тепер уявіть собі, що вам щось продає держава: ви платите державі гроші, а натомість отримуєте просто нічого і навіть без пояснень. Саме так і вчинило Агентство з розшуку і менеджменту арештованих активів.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АРМА «кинула» покупців картин Медведчука! Ні картин, ні грошей! Ще й брешуть!

Яку схему провернуло АРМА

В листопаді минулого року АРМА розпочало продаж арештованих картин Медведчука. Частина з них була продана звичайним громадянам на відкритих аукціонах. Покупці заплатили в АРМА кошти і очікували на завершення процедури, щоб отримати свої картини. І все було б чудово, якби не одне але. За кілька місяців до старту продажів, Вищий антикорупційний суд заборонив віддавати ці картини. У це складно повірити, але Агентству було про це добре відомо від самого початку.

Тобто, взяли у людей кошти знаючи, що не зможуть віддати покупцям картини та втягнули їх у війну між державними органами влади і судами. Схоже на те, що АМРА тупо розвело звичайних громадян на гроші і тепер уникає відповідальності. Як іще це назвати, якщо не лохотрон? Адже дії керівництва АРМА були абсолютно свідомими, і ось чому.

На початку повномасштабного вторгнення Печерський суд віддає АРМА для реалізації арештоване майно держзрадниика Медведчука: картини, годинники, гроші, нерухомість. Картини були передані Національному художньому музею України для проведення експертизи, оцінки та зберігання. Пролежали вони там аж два роки і АРМА з ними нічого не робило. Аж поки нова очільниця АРМА Олена Дума влітку 2024 не почала ворушитися, щоб їх продати. У цей же час, Міністерство юстиції розпочинає процес націоналізації цього майна.

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Очільниця АРМА Олена Дума / © скриншот з відео

Зараз буде трошки юридичного контенту, але це — важлива частина історії, яка доводить, що дії АРМА — не просто шахрайські, а тягнуть на статтю кримінального кодексу — зловживання владою.

У липні 2024 року Мін’юст через Вищий антикорупційний суд накладає заборону на переміщення картин. Ось, власне, це рішення суду, в якому чітко написано:

«Заборонити Національному художньому музею України здійснювати відчуження, передачу у володіння та користування третім особам цих картин».

А ось — апеляційна скарга від АРМА, щоб цю заборону зняти, бо ж вона заважає виконувати Агентству рішення суду про реалізацію. Точніше, заважає голові АРМА Олені Думі постати перед громадянами героїнею, яка «розправляється» із Медведчуком.

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І ця скарга залишилася без задоволення. Простими словами: АРМА прекрасно знало, що існує судова заборона, яку воно не змогло відмінити, і що жоден покупець в майбутньому ніколи не побачить ні самих картин, ні своїх грошей.

До того ж, вже після продажу частини картин пізніше у грудні 2024 Вищий антикорупційний суд накладає повну заборону АРМА продавати картини:

«Заборонити АРМА здійснювати реалізацію майна переданого в управління ухвалою Печерського суду».

Подальші апеляційні скарги Агентства не були задоволені, і Верховний суд також не підтримав АРМА.

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Ще один факт, який підтверджує абсолютну байдужість керівництва Агентства до цієї ситуації. АРМА навіть не повідомила Національний художній музей, в якому зберігаються арештовані картини, про те, що збирається їх продавати і їх якось потрібно віддати покупцям.

«Жодних повідомлень стосовно того, що коли буде аукціон, ми не отримували. Всю інформацію, яку ми отримували, ми отримували з ЗМІ. У нас звернень стосовно видачі творів не було», — розповіла генеральний директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець.

Директорка музею також не розуміє, для чого було АРМА продавати картини, якщо вони підлягають націоналізації Мінюстом.

«На мою думку, варто було все ж таки дочекатися рішення остаточного. І тільки тоді, відповідно до цього остаточного рішення, передавати музеям, виставляти на продаж. Це було б правильно», — каже Юлія Литвинець.

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Отже, намагаючись обійти судові рішення, позиції Мінюсту, не повідомляючи Музей про те, що до нього прийдуть покупці за картинами, схоже, що всі дії АРМА — лише для піару, бо поряд із картинами стоїть прізвище Медведчука.

Що кажуть експерти

Ми попросили експерта з АРМА розібрати ситуацію, яка виникла із шахрайським продажем картин — колишнього головного юриста Агентства Андрія Потьомкіна, який знає, як працює Агентство зсередини.

Чому ж АРМА продало картини, що означають судові заборони, до чого тут Мінюст, та що чекає на покупців. І, зрештою, хто в цьому винен?

«Люди стали заручниками службової недбалості не одного, а цілої групи органів влади. АРМА в рамках кримінальних процедур сприяє Офісу Генерального прокурора і Державному бюро розслідувань забезпечувати збереження цих картин як речових доказів в кримінальному провадженні. Коли кримінальне провадження закінчиться, ці картини будуть конфісковані. Але це може відбутися і через 5, і через 10 років. А адміністративні процедури Міністерства юстиції, націоналізації, вони швидкі», — каже ексначальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

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Для того, щоб зберегти картини, в рамках їхньої націоналізації і стягнення у дохід державі, у липні 2024 Мін’юст попросив Вищий антикорупційний суд заборонити Національному музею їх комусь передавати.

«Тобто, якщо АРМА бачить, що є заборона музею, ухвала Вищого антикорупційного суду, заборона музею, щось комусь віддавати. АРМА розуміє, що якщо вона почне продаж, то покупець, який купить картини, в музеї нічого не отримає. Він отримує конфлікт з Вищим антикорупційним судом і конфлікт з Міністерством юстиції», — пояснює Андрій Потьомкін.

Позиція Мін’юсту і Антикорупційного суду була зрозуміла. Вони обоє прямим текстом сказали «АРМА, ми не хочемо, щоб ти щось продавала».

«Тобто АРМА чітко розуміла, що покупець нічого не отримає, якщо вона щось продасть, і що Мін’юст і Вищий антикорупційний суд не сприймуть продаж АРМА. Але попри це розуміння, АРМА все одно почала рухатись, все одно продала картини і зіштовхнула лобами громадян з Міністерством юстиції. І, відповідно, вони не мають зараз ні грошей, ні картин, і не мають виходу з цієї ситуації», — каже Андрій Потьомкін.

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Як це пояснює очільниця АРМА Олена Дума

Як весь цей гармидер пояснить очільниця АРМА Олена Дума — питаємо на відкритому брифінгу. Та пані Дума розповідала дуже довго і дуже цікаво, однак зовсім не те, про що я питала:

— Давайте повернемося до рішення суду якраз в липні. ВАКС, який заборонив Національному музею України робити більше, ніж з цими картинами. І АРМА подавала апеляцію на це рішення і програла його. Тобто Національне агентство знало, що нові покупці не зможуть забрати ці картини, бо існує судова заборона. Я процитую: «Вищий антикорупційний суд заборонив Національному художньому музею України здійснювати відчуження, передачу, володіння та користування третім особам історико-культурних та матеріальних цінностей, а саме: … Далі йде перелік усіх картин.

— Я прокоментую. Національний художній музей ще ж не є розпорядником чи власником картин. Вони зберігаються в рамках кримінального провадження за місцем знаходження. Я думаю, це рішення ВАКСу стосується того, що вони, ті, які мають художню цінність, ті, про які я розказала, отримали висновки Міністерства культури, це точно ж та частина, яка має залишитися в музеї, точно не має покинути їхню територію, я абсолютно на стороні ВАКСу.

— А для чого було тоді апеляцію подавати?

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— Ні, це стосується інших картин, які були на площадках «Прозоро продажі.

Очільниця АРМА Олена Дума / © скриншот з відео

Ми вже з’ясували, що АРМА знало про заборону Нацмузею віддавати картини, бо подавало апеляцію, яку програло. Тому наступні слова Олени Думи — просто брехня.

— Ні, це все ми говоримо про липень, а не про грудень, коли ВАКС АРМА заборонив. Ми говоримо про липень, коли ВАКС заборонив Національному музею віддавати ці картини. Для чого тоді було апеляцію АРМА подавати?

— Пані Ольга, ми подавали апеляцію на рішення ВАКСу грудня місяця.

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Андрій Потьомкін слухає цей брифінг на телефоні і коментує:

«Або це страшенна некомпетентність, або відверта брехня. Але насправді на цій пресконференції вона настільки детальні моменти описує того, як вони встановлювали культурну цінність, як передавали на оцінку. Настільки дрібні деталі, які відомі насправді лише головному спеціалісту. Тому повірити в те, що вона некомпетентна в цих питаннях, не можу. Тому відверта брехня. Відверта брехня і все».

Андрій Потьомкін / © скриншот з відео

І це не єдина брехня оцільниці АРМА. Ось ще декілька «ляпів» Олени Думи на мої запитання. Наприклад, чому кошти, отримані за продаж картин Медведчука, не вказані в реєстрі АРМА як отримані, Олена Дума відповідає:

— Наша стаття 25 закону передбачає, які відомості мають бути внесені в реєстрі. І там номер ухвали, обвинувачення, підслідні слідчі, судді, прокурори. Все те, що вам, наприклад, не цікаво.

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— Ні, мені якраз цікаво.

— Добре, але ж дивіться, давайте тут не поверніть повністю правду, тому що в нас в реєстрі водночас міститься… вчинення вбивства, докази.

— Уліки, докази, речові докази.

— Ну, тобто, вибачте.

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— Воно все, по суті, речові докази.

— Так, так. А наш головний спеціаліст, це в відділі 5 людей, тобто має займатися оцею ухвалою. Ми отримали на 100 сторінок, тобто він має відкинути і зараз далі.

Андрій Потьомкін пояснює:

«Якщо актив якийсь арештований, навіть знаряддя вбивства, і інформація про те, що він арештований, вноситься в реєстр, але такий актив не передається в управління АРМА. Тому тут вона вам просто заговорює зуби».

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Згідно Закону про АРМА, кошти, отримані від реалізації арештованого майна, мають бути розміщені на депозитному рахунку АРМА і вказані в реєстрі.

Я сплатила за картину шість тисяч гривень — і де вони? Адже в реєстрі про це — нічого. Де гроші?

«АРМА порушує власний закон, коли не вносить цю інформацію.Чи її внесли сьогодні після вашого питання, я так розумію, п’ятимісячної давності? Якщо і за п’ять місяців вони не внесли, ну це просто службова недбалість, байдужість взагалі до всього», — каже Андрій Потьомкін.

Ну і на закуску, щоб ви розуміли обізнаність оцільниці АРМА в законодавстві:

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— Ви ж розумієте, що ваш акт з прокуратурою мене як покупця не має стосуватися. Це ж ваші стосунки. Я цивільний покупець, а ви в даному разі цивільний продавець мені. Получається, що кошти я заплатила, майна не отримала, гроші мені не повернули.

— Цивільний продавець у вас електронний майданчик, АРМА — орган державний влади, який згідно закону про публічні закупівлі, про захист економічної конкуренції, відібрав площадку. І у вас площадка, ваша цивільна юридична особа, яка згідно статті 290 цивільного дальше там кодексу, має з вами…

«Стаття 290 цивільного кодексу — право на донорство. Договір купівлі-продажу підписується з АРМА. Тому Олена Дума відверто вам збрехала. АРМА є цивільним продавцем, а покупці є, відповідно, покупцями», — пояснює Андрій Потьомкін.

АРМА ошукала адвоката

Експосадовець АРМА Андрій Потьомкін — не єдиний юрист, який критикує дії Агентства. Один з покупців картин Медведчука, також юрист — адвокат із санкційних справ, який теж, як і я, проводив свій власний експеримент.

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«Я взяв участь у двох аукціонах, власне, якісь дві прості картини я придбав. Тут питання більшою мірою правової цікавості. Процедура була повністю дотримана. Я взяв участь через платформу „Ю-БІЗ“. Належним чином все підписав, всі документи. Мені належним чином надали відповідні протоколи. І все було абсолютно добре до того моменту, коли дійшла справа до фактичної передачі куплених відповідних картин. Тут виникли складнощі», — каже ошуканий АРМА адвокат Володимир Єніч.

Адвокат, на відміну від мене та десятків інших покупців, через специфіку своєї професії, знав про правову колізію, що виникла із картинами. Тож, знав і про судові заборони.

«Так, я про них знав. Це додавало додаткового правового азарту подивитися на те, як буде вирішена ситуація. Допускати, зокрема, тої, як на мою думку, абсолютно неприпустимої ситуації щодо взаємних спорів між органами державної влади в адміністративних судах, не можна в жодному випадку. Особливо, коли ми говоримо про стягнення такого роду активів, які мають, зокрема, і важливу медійну складову для демонстрації того, що Україна споможна здійснювати конфіскацію активів осіб штибу Медведчука», — каже Володимир Єніч.

Адвокат Володимир Єніч / © скриншот з відео

То ж, якщо ви вирішили щось купити в АРМА — у вас можуть не тільки взяти гроші і не віддати, що по праву належить вже вам, а й брехати в обличчя. І це робить керівник державного органу влади, не боячись ні свідків, ні камер.

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За моєю заявою до Державного Бюро Розслідувань було розпочате розслідування. Щоправда, не одразу. Цілих чотири місяці ми разом із адвокатами, за це боролися та навіть отримали рішення суду про примусове відкриття кримінального провадження.

Але нам здається, що затягування часу, аби не розслідувати реальний злочин АРМА проти громадян України — зовсім не випадковість.

Та й впевнена і безкарна поведінка Олени Думи може свідчити лише про одне.

«Зараз вона приховується владою, бо вона одиниця, одна куля в рушниці влади, і вона їм потрібна», — каже Андрій Потьомкін.

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Доля попередніх очільників АРМА

Будь-який скандальний очільник органу державної влади, рано чи пізно, отримує результат своєї діяльності. Принаймні, так було із усіма попередниками Олени Думи, які зараз на лаві підсудних чекають своїх результатів.

Перший очільник АРМА Антон Янчук підозрюється у зловживаннях з арештованим майном. НАБУ і САП дійшли висновку, що махінації лише в чотирьох епізодах завдали збитків державі на понад 426 млн грн.

Другий керівник, Віталій Сигидин та його наступник Дмитро Жоравович підозрюються ДБР, зокрема, у викраденні 400 тисяч доларів, які були передані АРМА.

А щодо результатів Олени Думи — покаже час. І звісно, ДБР тепер просто зобов’язане провести розслідування за кейсом шахрайського продажу картин Медведчука. Адже, закон — один для всіх.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АРМА «кинула» покупців картин Медведчука! Ні картин, ні грошей! Ще й брешуть!