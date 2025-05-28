Зеленський про мир, ультиматуми РФ та терміни війни: головні заяви журналістам

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами 27 травня, під час якої прокоментував широкий спектр актуальних питань — від мирних переговорів з Росії та її ультиматумів до ситуації на фронті, озброєння та термінів завершення війни.

Головні заяви Зеленського читайте на ТСН.ua.

Чому досі немає миру?

Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів і миру, однак Москва наразі не демонструє бажання припинити війну і вона не відмовилась від своєї ідеї про повну окупацію України. Глава держави наголосив, що першим кроком має бути припинення вогню, однак Росія цього не визнає.

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«І якщо Росія не визнає припинення вогню, то вони насправді не хочуть цього на сьогодні. Тому що недостатньо тиску», — додав Зеленський.

За його словами, у разі відсутності тиску, країна-агресорка ніколи не зупиниться.

Ультиматум від Кремля

Зеленський наголосив, що Україна негативно сприймає ультиматуми РФ щодо передавання їй чотирьох регіонів — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім того, на думку президента, США не підуть умови Кремля для припинення війни — повне виведення українських військ із територій цих чотирьох областей.

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«Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна перебуває», — наголосив президент.

Російський меморандум про перемир’я

Зеленський прокоментував заяви Росії про підготовку меморандуму про припинення вогню та мир.

«Росія сказала: „Ми вам передамо щось, що називається меморандумом“. Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати», — сказав президент України.

Переговори Україна — Росія — США

Зеленський заявив, що готовий до переговорів про закінчення війни в будь-якому форматі, зокрема й до участі тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Він зазначив, що йдеться не про розтягнуті в часі перемовини, а про одночасні переговори в одному просторі.

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«Ми готові до формату Трамп — Путін — я, і ми готові до формату Трамп — Путін, Трамп — Зеленський, а потім втрьох», — сказав український лідер.

Щодо припинення вогню, то найефективнішою була б зустріч за участю США, Росії та України. За словами Зеленського, Київ довіряє американській розвідці та вважає, що Вашингтон може взяти на себе моніторинг дотримання режиму тиші.

Президент України не виключив технічну зустріч делегацій перед самітом лідерів держав — і назвав можливі локації: Ватикан, Швейцарія або інші майданчики, які будуть запропоновані.

Вихід США з переговорів

Україна не хотіла б, аби США вийшли з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни, заявив Зеленський. Він повідомив, що наразі Вашингтон проводить дипломатичну та санкційну роботу.

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«Ми хочемо кроків, про які ми вже сказали. У нас відновлено постачання і підтримка розвідданими. Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу», — сказав глава держави.

Економічна співпраця РФ та США

Зеленський прокоментував інформацією про підготовку до потенційного відновлення економічної співпраці між США та Росією.

«Нам щось про це відомо. У них були серйозні економічні відносини до початку війни. Є, напевне, напрацювання якихось майбутніх проєктів. Але я думаю, що це просто неможливо під час війни», — сказав президент України, відповідаючи на запитання про можливу реалізацію ініціатив, озвучених Трампом.

Зеленський наголосив, що Україна не сприйматиме відновлення формату «бізнесу як завжди» між Заходом і Росією до завершення бойових дій: «Думаю, що жодна нормальна людина не може це сприймати, незалежно від громадянства».

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Коли закінчиться війна?

Зеленський сподівається, що війна в Україні закінчиться у червні 2026 року ­– саме тоді очікується, що російська економіка відчує негативний вплив санкцій.

«Червень 2026-го — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у „рускіх“ буде. Вже від тих, що прийняті. Вважаємо, що саме від того моменту, десь від літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно», — сказав президент України.

Він зазначив, що наступного року російський ВПК вже не зможе зростати, «тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну».

Зеленський — про ситуацію на фронті

Зеленський заявив, що Росія не змогла реалізувати велику наступальну операцію на Сумщині завдяки діям ЗСУ.

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«Накопичення військ на Сумському напрямку їм не вдалося через наші відповідні дії», — зазначив він.

За словами президента, на Курському напрямку зосереджено понад 50 тис. російських військових, і РФ готується створити «буферну зону» до 10 км вглиб України.

На Покровському напрямку, попри труднощі, ЗСУ відштовхнули ворога на 4 км біля Костянтинівки.

Глава держави також повідомив про взяття в полон 8 росіян поблизу Тьоткіного на Курщині.

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«Ми там знаходимося, допоки „рускі“ не захочуть закінчити війну або хоча б припинити вогонь», — наголосив Зеленський.

Стосовно чуток про можливу висадку російського десанту на правому березі Дніпра, президент відкинув такі плани як нереалістичні: «Форсувати річку на Херсонщині сьогодні абсолютно неможливо».

Чого бракує українській армії?

Зеленський повідомив, що головною потребою української армії сьогодні є не лише зброя, але й фінансова підтримка від Заходу. Ключовим питанням є не технічні обмеження чи тип озброєння, а саме обсяг коштів: «Це питання не технологій і не обмежень на далекобійну зброю. Це — питання фінансування».

Україна за місяць витрачає на власне оборонне виробництво більше коштів, ніж отримує річних прямих дотацій. Президент запропонував альтернативу — використовувати заморожені російські активи.

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«Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Усі ці їхні ракети — ми знайдемо відповідь», — сказав Зеленський.

Заяви Мерца про далекобійну зброя

Президент України пролив світло на ситуацію із заявами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо скасування обмежень на використання далекобійної зброї. Зеленський сказав, що про жодні зміи і сигнали не чув. Щоправда, глава держави обговорить із Мерцом питання застосування такої зброї, коли зустрінеться з ним у Берліні.

«Я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі», — сказав Зеленський.

Ситуація з Patriot

Зеленський повідомив, що наразі Україна має ракети до систем Patriot. Із цим допомагають партнери.

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«Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають Patriot», — сказав президент.

Він також заявив про наближення до рішень щодо додаткових систем Patriot для України. Однак деталей глава держави не повідомив.

Масовані атаки «Шахедами» та дронові спроможності України

Зеленський заявив, що Росія поки не здатна запускати 1000 «Шахедів» на добу, але масовані атаки можливі за умови накопичення. Наразі РФ намагається вийти на виробництво 300-350 дронів щодня.

Україна у відповідь також активно розвиває власне виробництво. Нещодавно Сили оборони здійснили атаку 400 дронами, знищивши понад 40 одиниць техніки. Президент наголосив, що це лише початок — Україна зможе зробити значно більше.

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Глава держави також розповів про використання дронів-перехоплювачів і бойових літаків проти БпЛА ворога. Основне завдання зараз — масштабувати виробництво новітніх технологій, зокрема за підтримки партнерів.

За словами Зеленського, Україна вже здатна щодня запускати до 100 далекобійних дронів, і мета — досягти рівня 1000 на добу. Основне обмеження — фінансування, яке він сподівається отримати зокрема й від Німеччини.

Війна дронів: хто перемагає?

Зеленський заявив, що Україна має перевагу у використанні далекобійних дронів, але Росія досі зберігає перевагу у масовому застосуванні Mavic-типу та дронів з оптоволокном.

За його словами, РФ має кращий доступ до китайських Mavic, які закриті для України, а також налагоджене виробництво з участю китайських представників. Натомість в Україні бригади отримують кошти (16-20 млрд грн) на закупівлю безпілотників і навіть виготовляють дрони самотужки.

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Зеленський зазначив, що попри технічні труднощі, Україна досягає успіхів у розробці дронів, особливо далекобійних. Також ЗСУ знищують більше техніки й особового складу противника, хоча у РФ і більші ресурси.

«Росія не програє війну дронів, але ми поступово збільшуємо наші спроможності. Партнери підтримують», — підсумував президент.