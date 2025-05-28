Зеленський прокоментував можливий вихід США з переговорів

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Україна не хотіла б, аби Сполучені Штати Америки вийшли з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни в нашій країні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

Глава держави наголосив на тому, що наразі Вашингтон проводить дипломатичну та санкційну роботу.

Реклама

“Ми хочемо кроків, про які ми вже сказали. У нас відновлено постачання і підтримка розвідданими. Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу”, - наголосив президент.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Штати отримали від України умови мирної угоди. Тепер Вашингтон очікує від РФ меморандуму, або, як назвав його Келлог, аркуша умов щодо того, “як можемо досягти миру”.

Зауважимо, адміністрація президента Дональда Трампа неодноразово попереджала: якщо мирної угоди між Києвом і Москвою не буде, Вашингтон може згорнути свою підтримку. Чи здатна Україна стримувати Росію без допомоги США, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Тим часом Kyiv Post писало про те, що Трамп може скасувати всі обмеження на постачання зброї Україні. Анонімний посадовець США повідомив, що всі раніше запроваджені обмеження, незалежно від ступеня їх послаблення, зараз переглядаються через переконання президента, що поточна ситуація не відповідає інтересам сприяння Росії повернутися до переговорів.

Реклама

Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 101 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!