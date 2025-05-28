Зеленский прокомментировал возможный выход США из переговоров

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Украина не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты Америки вышли из переговорного процесса по мирному урегулированию войны в нашей стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

Глава государства отметил, что в настоящее время Вашингтон проводит дипломатическую и санкционную работу.

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"Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. У нас возобновлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они исходили из соответствующего процесса", - подчеркнул президент.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Штаты получили от Украины условия мирного соглашения. Теперь Вашингтон ожидает от РФ меморандума, или, как назвал его Келлог, лист условий для того, "как можем достичь мира".

Отметим, что администрация президента Дональда Трампа неоднократно предупреждала: если мирного соглашения между Киевом и Москвой не будет, Вашингтон может свернуть свою поддержку. Способна ли Украина сдерживать Россию без помощи США, читайте в материале ТСН.ua.

Тем временем Kyiv Post писало о том, что Трамп может отменить все ограничения на поставку оружия Украине. Анонимное чиновник США сообщил, что все ранее введенные ограничения, независимо от степени их ослабления, сейчас пересматриваются по убеждению президента, что текущая ситуация не отвечает интересам содействия России вернуться к переговорам.

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Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 101 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!