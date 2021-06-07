Авіакатастрофа МН17: справа про збиття літака налічує 65 тисяч сторінок

Загалом цей блок слухань триватиме до 9 липня.

Cуд у Нідерландах розпочав розгляд по суті справ проти перших чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу МН-17 у небі над окупованим Донбасом.

Про це йдеться 7 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Під час нинішнього блоку слухань суд має на меті з’ясувати, чи був збитий рейс МН-17 ракетою "Бук", чи випускали її неподалік Первомайська, та чи причетні до цього обвинувачені — троє громадян Росії та один — України.

Хоча всі відповіді суд оголосить лише у вердикті. Утім, є шанс почути нові факти щодо цієї трагедії, які раніше слідство не оприлюднювало публічно. Загалом цей блок слухань триватиме до 9 липня.

Суддя Гендрік Стейнгаюс розповів, що справа МН17 налічує 65 тисяч сторінок, повідомляє Укрінформ.

"У справі 65 тис. сторінок, а також багато годин відеоматеріалів. Суд розглядатиме лише основні моменти", — сказав він

Нагадаємо, що підсудні у справі катастрофи рейса МН17 на Донбасі — троє росіян і один українець:

громадянин РФ Ігор Гіркін-Стрєлков, тодішній "міністр оборони" ДНР ";

громадянин РФ Сергій "Хмурий" Дубінський;

громадянин РФ Олег Пулатов (позивні "Гюрза" і "Халіф");

громадянин України Леонід Харченко (позивний "Крот"), який супроводжував "Бук" до Сніжного.

Зловмисників оголосили в міжнародний розшук.

17 липня 2014 року на Донеччині був збитий самолет авіакомпанії Malaysia Airlines , що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедія сталася на сході Донецької області в районі села Грабово, розташованого неподалік від Тореза. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

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