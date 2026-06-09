Базова соціальна допомога замість пенсії: хто може отримати гроші від держави і скільки часу

Люди пенсійного віку можуть отримати БСД

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Проблема недостатньої кількості офіційного страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок є однією з найгостріших для українців старшого покоління. Проте держава передбачила альтернативний механізм підтримки у вигляді базової соціальної допомоги (БСД).

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чи можуть отримати БСД особи пенсійного віку без достатнього стажу?

Так, українське законодавство дозволяє отримувати таку державну підтримку, проте для цього діють чітко визначені критерії. Ця опція доступна виключно для самотніх людей віком від 60 до 63 років, які не мають повного страхового стажу.

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У такому випадку розмір щомісячної допомоги розраховується пропорційно до кількості років, які людина офіційно відпрацювала протягом усього свого життя. Розрахунок здійснюється від базової суми за наступною шкалою:

Стаж менше 10 років (зокрема, повна відсутність стажу — 0 років): нараховується 53% від базової суми, що становить 2385 гривень на місяць.

Стаж від 10 до 20 років: громадянам виплачують 62% від базової величини, а саме 2790 гривень .

Стаж від 20 до 30 років: розмір виплати становить 70%, що дорівнює 3150 гривень .

Стаж понад 30 років: держава нараховує 88% від базової суми, тобто 3960 гривень.

Як довго виплачується БСД для осіб пенсійного віку?

Первинно ця соціальна допомога призначається терміном на 6 місяців і лише для категорії самотніх громадян. Проте виплати можуть безпроблемно продовжуватися і надалі — доти, доки людина об’єктивно потребує фінансової підтримки, або до моменту, поки вона нарешті не набуде законного права на оформлення повноцінної пенсії.

У 2026 році правила виходу на заслужений відпочинок стали значно суворішими. Зокрема, для того щоб офіційно вийти на пенсію у віці 63 роки, громадянину необхідно мати щонайменше 26 років офіційного страхового стажу.

Законодавча пастка: чому у 65 років дохід може зменшитися

Ті українці, які мають за плечима від 20 до 25 років страхового стажу, об’єктивно не можуть вийти на пенсію у 63 роки через нові ліміти. Відповідно, у цей період вони мають право отримувати БСД у розмірі 70% від базової величини (це 3150 гривень).

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Проте після досягнення 65 років правила гри змінюються, і ці громадяни автоматично переходять з Базової соціальної допомоги на гарантовану державою мінімальну пенсію за віком. Станом на 2026 рік розмір мінімальної пенсії становить 2595 гривень.

Через такий примусовий перехід виникає відчутний фінансовий парадокс: реальний щомісячний дохід людини пенсійного віку раптово зменшується на 555 гривень. Якщо ж офіційний страховий стаж людини є ще меншим і становить від 0 до 10 років, то весь цей час (до досягнення 65-річного віку) розмір щомісячної БСД стабільно становитиме 2385 гривень, після чого відбудеться планова переверифікація соціальних прав громадянина.

Більше читайте у матеріалі: Базова соціальна допомога або «гроші на шару»: кому нарахують виплати у 2026 році

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