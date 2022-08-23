Який із центрів України найцентральніший: де шукати "серце" України

Центр України - одразу кілька областей досі борються за те, аби воно було саме на їхній території. Його цінність - нематеріальна, воно радше гріє серце та душу.

Якщо ви почнете шукати георгафічний центр на мапі України, то найімовірніше – одразу знайдете щонайменше два, у зовсім різних областях, йдеться в ТСН.

«Ось документ – це лист ще українського радянського географічного товариства соціалістичної республіки нашому керівнику району, де було зазначено, що було проведено визначення центру», - такий документ показують у Добровеличківці, що на Кіровоградщині.

Саме це місце 1989-го науковці нарекли центром України, навіть поставили пам’ятний знак.

Та уже у селі Мар’янівка, неподалік Шполи, також є невеличкий постамент на приватному городі. Під тутешньою туєю закопана спеціальна капсула.

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Ще 2019-го пошуки Центру землі привели ТСН до власниці ділянки - Ніни Яківни. Жінка і зараз така ж привітна і весела. Знову переповідає день закладення капсули 2004-го і як її город став найцентральнішим. «Заходять у двір і кажуть, у вас тут центр України. Внукові було 3 – ми всі туди, подивились, цікаво», - каже жінка.

Питання «Хто ж із двох центрів – центральніший» у Ніни Яківни не виникає. Свого часу вона допомагала стесати із постаменту напис "Шполянщина" і замінити його на Мар’янівку. У Добровеличківці так само не збираються здавати позицій. До війни навіть планували оновини пам’ятний знак, не встигли.

У науковців на людську дискусію свій погляд. Наприкінці 80-х років, кажуть, розрахунки центру велись за типовою методикою. Брались крайні точки і визначалась система координат і чітким центром. Так шукали центр Радянського союзу, який нині не існує, так визначали і центри європейських країн, тієї ж Польщі чи Німеччини. Так з’явилась і позначка у Добровеличковці. «Цей підхід найпростіший. І фактично це не центр, а середина України. Я був у Добровеличковці. Там живуть чудові люди, вони люблять своє село, поставили там пам’ятник. І це одна із географічних констант держави», - каже дослідник Володимир Грицевич.

Така методика має право на життя, втім вона недосконала, бо Україна - особлива. Її територія нерівномірна, тож без чіткого аналізу та математичних розрахунків неможливо визначити її точний центр. «Ми пішли встановленим у світі шляхом. Де центр - це центр ваги території. Уявіть, що ви вирізали із паперу Україну і хочете її підвісити, щоб вона була рівно. І центр буде саме у селі Мар’янівка Шполянського району», - каже Грицевич.

Він був одним із тих, хто вів розрахунки та закладав капсулу.

Нині географічний центр України виглядає зовсім інакше, каже Ніна Яківна. Тоне у літній зелені. Для неї особисто він завжди залишатиметься унікальним, адже саме тут разом із чоловіком Миколою Івановичем прожила 51 рік у шлюбі. Навіть у війну обоє ні на хвилину не покидали Мар’янівку, разом чули перші сирени, із тривогою дивились випуски новин, пізніше у своїй оселі прихистили 12 людей - дітей, родичів та їхніх друзів. Нині, розповідають, усіх війна розкидала по різних областях та за кордон. А племінниця узагалі опинилась на тимчасово окупованій території.

Тому поки, каже, суперечки, хто найцентральніший в Україні, нині можна і відкласти. Бо нині куди важливіше, аби в кожній такій точці було тихо. «Тільки б сирена не була! Віримо у перемогу, що наші солдати нас захистять і буде перемога. І хочемо кожного дня, щоб було найшвидше», – каже жінка.

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