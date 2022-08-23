Какой из центров Украины самый центральный: где есть искать "сердце" Украины

Центр Украины – сразу несколько областей до сих пор борются за то, чтобы оно было именно на их территории. Его ценность – не материальная, оно скорее греет сердце и душу.

Если вы начнете искать георгафический центр на карте Украины, то, скорее всего, сразу найдете по меньшей мере два, в совершенно разных областях, говорится в ТСН.

«Вот документ – это письмо еще украинского советского географического общества социалистической республики нашему руководителю района, где было указано, что было проведено определение центра», — такой документ показывают в Добровеличковке Кировоградской области.

Именно это место в 1989 году ученые назвали центром Украины, даже поставили памятный знак.

Но уже в селе Марьяновка, недалеко от Шполы, также есть небольшой постамент на частном огороде. Под здешней туей зарыта специальная капсула.

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Еще в 2019 году поиск Центра земли привели ТСН к владелице участка — Нине Яковлевне. Женщина и сейчас такая же приветливая и веселая. Снова пересказывает день закладки капсулы в 2004 и как ее огород стал самым центральным. «Заходят во двор и говорят, у вас здесь центр Украины. Внуку было 3 – мы все туда, посмотрели, интересно», – говорит женщина.

Вопрос «Кто из двух центров – более центральный» у Нины Яковлевны не возникает. В свое время она помогала стесать с постамента надпись "Шполянщина" и заменить ее Марьяновкой. В Добровеличковке также не собираются сдавать позиций. До войны даже планировали обновления памятный знак, не успели.

У ученых на человеческую дискуссию свой взгляд. В конце 80-х годов, говорят, расчеты центра велись по типовой методике. Брались крайние точки и определялась система координат и центр. Так искали центр несуществующего Советского союза, так определяли и центры европейских стран, той же Польши или Германии. Так появилась и отметка в Добровеличковке. «Этот подход самый простой. И фактически это не центр, а середина Украины. Я был в Добровеличковке. Там живут отличные люди, они любят свою деревню, поставили там памятник. И это одна из географических констант государства», – говорит исследователь Владимир Грицевич.

Такая методика имеет право на жизнь, впрочем, она несовершенна, потому что Украина — особенная. Ее территория неравномерна, так что без четкого анализа и математических расчетов невозможно определить ее точный центр. «Мы пошли по установленному в мире пути. Где центр – это центр тяжести территории. Представьте, вы вырезали из бумаги Украину и хотите ее подвесить, чтобы она была ровно. И центр будет сами в селе Марьяновка Шполянского района», – говорит Грицевич.

Он был одним из тех, кто вел расчеты и закладывал капсулу.

Сейчас географический центр Украины выглядит совсем по-другому, говорит Нина Яковлевна. Тонет в летней зелени. Для нее лично он будет всегда оставаться уникальным, ведь именно здесь вместе с мужем Николаем Ивановичем прожила 51 год в браке. Даже в войну оба ни на минуту не покидали Марьяновку, вместе слышали первые сирены, с тревогой смотрели выпуски новостей, позже в своем доме приютили 12 человек — детей, родственников и их друзей. Сейчас, рассказывают, всех война разбрасывала по разным областям и за границу. А племянница вообще очутилась на временно оккупированной территории.

Потому пока, говорит, споры, кто самый центральный в Украине, сейчас можно и отложить. Теперь куда важнее, чтобы в каждой такой точке было тихо. «Только бы сирена не была! Верим в победу, что наши солдаты защитят нас и будет победа. И хотим каждый день, чтобы было быстрее всего», – говорит женщина.

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