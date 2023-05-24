В Украине впервые открыли центр диализа в селе: пациентам процедура безплатна

Первый центр для диализа открылся в селе Лемеши, что на Черниговщине. Эта высокотехнологичная помощь доступна только в крупных городах и пациенты из сел часто преодолевают сотню километров, чтобы получить жизненно необходимую процедуру. Именно война стала решающим фактором, чтобы впервые задуматься над строительством центра по очищению крови в селе, говорится в ТСН.

У Александра не работает одна почка, чтобы жить ему нужно было трижды в неделю ездить за 100 километров в Чернигов на диализ. Вместе с дорогой процедура занимала целый день. Обессиленный вечером он возвращался домой и так в понедельник, среду и пятницу. Сельский центр диализа сократил его путь к жизненно важной процедуре в три раза – 20 минут езды.

Пациенты на соседних кроватях тоже из окрестных сел. Раньше на диализ они ездили либо в Чернигов, либо в Киев.

Также читайте Десятки людей в Харькове остаются безвылазно в бомбоубежищах: боятся выйти даже ради лечения

Это первый и единственный центр диализа, который размещается непосредственно в селе. Он возник из-за войны войны. Когда начались боевые действия на Черниговщине и Киевщине, больные проживающие на территории этой общины оказались заблокированными. Они не могли добраться в большие нефрологические центры, а жить без диализа эти люди могут максимум 2 дня. “Трасса была перекрыта, несла угрозу и пациенту, водителю и его семье. Не было возможности их возить”, — говорит директор КНП “Козелецкий центр первичной медико-санитарной помощи” Инна Кондратьева.

Александр владелец частной сети диализных центров по всей Украине, но родом из Черниговщины. Он видел, как люди под пулями добирались в больницы, чтобы сделать гемодиализ, а потом месяцами жили в медучреждениях, чтобы спасли свою жизнь, но это удалось не всем. "Есть умершая часть пациентов те, кто не смог уехать, не смогли получить процедуру", — рассказывает он.

Александр решил, что именно его компания должна оборудовать первый сельский диализный центр. "Я считаю, что такие центры должны быть по всей стране, потому что это не защищенный слой населения все эти люди, которые являются диализными пациентами, они являются людьми с инвалидностью", — говорит Александр.

В Лемешах недавно была построена новая современная амбулатория, где была свободная площадь, именно ее взяли в аренду. Купили 6 аппаратов искусственной почки, обустроили смотровую, фильтровальную станцию для воды и все это за счет бизнеса. Саму процедуру оплачивает национальная служба здоровья – это 2400 гривен, а для пациента она безвозмездна.

Около 8 тысяч украинцев нуждаются в гемодиализе – это высокотехнологичная медицинская помощь. Она доступна только в больших городах и часто, чтобы получить помощь, нужно стоять в очереди на гемодиализ. Такие процедуры в больших центрах расписаны в несколько смен. Однако у государства нет средств развивать сеть диализных центров по стране, а тем более отрывать их в селах или маленьких городках. Потому пока это единственный и локальный пример, когда за частные средства услуга приблизилась к больным в селе.

Читайте также:

Озвучены сроки поставки F-16: итоги встречи министров обороны стран ЕС с генсеком НАТО

Семеро пленили 22 и захватили кучу техники: бойцы рассказали о вражеском штурме, который обернулся для тех ловушкой

Одной авиабомбой уничтожают целый квартал: Берислав обстреливают из оккупированной Новой Каховки