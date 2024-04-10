Чорний дим над Андріївською церквою: що горить у центрі Києва

Рятувальники вже локалізували займання.
У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим видно навіть з Подолу, Хрещатика та з лівого берега, він піднімається у небо на фоні багатоповерхівок та Андріївської церкви.
У соціальних мережах пишуть, що полум’я спалахнуло в районі Львівської площі.
В ДСНС Києва нам розповіли, що рятувальники вже виїхали на місце надзвичайної події.
Займання сталося у триповерховому будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській, де проводилися будівельні роботи.
"Горіли будівельні матеріали. Рятувальники гасять полум’я, вже проведена локалізація. Пожежа спалахнула на площі 30 квадратних метрів", - розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.
Інформація про постраждалих поки відсутня.
Причини займання будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, на одному з вагонів Київського метрополітену пасажири помітили рекламу російського сайту. Наліпка була розміщена над схемою метрополітену.
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