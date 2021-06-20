Діти на канікулах: які небезпеки для малечі приховані в оселях

Часто ціна здоров'я малечі - усього кілька гривень.

Канікули у розпалі - тож малеча більше часу вдома, який ми вважаємо цілком безпечним місцем. Але ми часто навіть не здогадуємось: скільки небезпечних місць - приховано у наших квартирах. У звичайній вітальні, дитячій, на кухні. І навіть...в душовій кабіні.

Про те, які ще небезпеки приховані у нас вдома - і що треба зробити негайно, щоб захистити себе і рідних 20 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Жахливий випадок - із 11-м річним хлопчиком, який мився саме у душі - описав парамедик Ярослав Вус. Він приїхав у складі бригади швидкої - на цей виклик.

"Хлопець послизнувся. Падаючи, вдарився головою об двері кабіни. Розбив скло. А далі - починається пекло! Він тілом падає на скло, що не розбилося внизу. Згори - опускається скло, що не розбилося. Гільйотина! Кожного разу, як малий хотів вилізти, - ця вся штука його рубала і рубала. Таке - навіть уявити страшно", - написав він..

Цього хлопчика - на щастя - врятували.

У Вікторії троє синів. Всидіти на одному місці усім трьом складно. Найстаршому Назару -12 років, середньому Тарасу - 7, а найменшому Захарчику – три роки.

Якось просто не встигла нічим зарадити Тарасику.

"Ми всі були дома, коли на моїх очах Тарасик розбив лоба об батарею. На рівному місці", - пригадує жінка.

Що вже казати, коли чимало батьків лишають дітей самих удома. Щоб виявити усі небезпечні місця для малечі саме у квартирі Вікторії – запросили голову Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослава Вуса. Який проводить тренінги з домедичної допомоги як для батьків так і для дітей.

Того самого, який і рятував хлопця з душової-гільйотини.

КУХНЯ

"Що на кухні найнебезпечніше? Плита. Менші діти просто вмикають і я навіть бачив, як дитина поклала іграшку і хотіла її трошки нагріти, м’яку. І іграшка загорілася. А старші діти починають робити відосіки – як там розігрівають олію, наливають туди воду і згорає вся квартира. Водою олія не гаситься", - зазначає він.

Окрім плити, небезпечним для дітей може стати абсолютно все, до чого вона зможе дотягнутися. До чого не дотягнеться – залізе на стілець і дістане все одно.

Полиця теж небезпечна. Так, на ній немає нічого важкого. Але вона сама становить загрозу.

ВІКНА/БАЛКОН

Про цю небезпеку знає і сама Вікторія – про балкон. Тут хлопчаки часто граються, роблять халабуди. Куди не дотягуються – підставляють стілець.

"Діти обов’язково залізуть тумбу, будуть на ній стрибати і навіть якщо в тебе круті замки, то вони можуть впасти, вибити це скло і повипадати", - зазначає парамедик.

Тому на балконі і біля вікон немає бути меблів, які допоможуть дитині вилізти на підвіконня і дістатися віконних ручок, які мають бути на замку.

ВАННА

Коли діти смикають за шторку, палиця часто б’є їх по голові. Небезпечна і чавунна ванна. Послизнувшись, вдаритися об неї дуже боляче і травматично.

"Найбільша небезпека, коли шторка заміняється склом або душовою кабіною. Це скло розбивається дуже просто. Діти граються, іграшками можуть просто постукати і воно розбивається, падає і все сипеться на дітей", - зазначає голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

ВІТАЛЬНЯ

Тут, у вітальні, начебто жодних небезпек. Але ж – ні.

"Коли дома є діти і телевізор, який просто стоїть, а не висить на стіні, це, по-перше, дорого, бо телевізори дорогі. А по-друге, вони падають на дітей. Діти їх перевертають. Це стандартна практика", - зазначає експерт.

Далі – скляні серванти або стінки.

"І одразу скло. Оцього всього вдома немає бути в принципі. Дверцята відкриваються, на дверцята вішаються, і весь цей комод так само падає на дітей", - говорить парамедик.

Також капкан просто в квартирі - старі чавунні батареї.

"Дитина запихає туди руку, особливо зимою, коли батарея гаряча. Рука застряє. Батьки починають олією мазати", - ділиться Ярослав Вус.

Зазвичай це безрезультатно. Рука від гарячої температури лише набрякає.

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І одвічно-небезпечне – це розетки. Їх Ярослав радить замінити на розетки-автомати УЗО. Вони захищають не проводку, а людину. Вимикають струм, коли дитина щось виллє або встромить в розетку. Щоправда, зі старою проводкою такі пристрої не спрацюють.

Для кухні є безліч захисних елементів - як для плит від 70 гривень на ручки комфорок , до барьєрів на нагрівальній поверхні. А от телевізор потрібно закріпити на стіні. І зменшити кількість скла в інтер’єрі.

Тож зробіть хоч мінімальне зусилля просто зараз: наберіть в пошуковик - "захист від дітей". Там безліч застосунків. Часто ціна здоров'я малечі - усього кілька гривень. І абсолютно всіх Ярослав закликає пройти тренінг із надання домедичної допомоги. Життя доводить - усіх ризиків не уникнути. І тоді лишаються золоті 5 хвилин - до яких треба бути готовими. Наперед.

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