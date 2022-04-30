Експерт розповів, що буде з цінами на пальне в Україні

Експерт розповів, що буде з цінами на пальне в Україні

Останніми днями у Києві та інших українських містах на АЗС утворилися величезні черги автівок через дефіцит пального. Заправки обмежили його продаж - лише по 10 літрів на машину. Разом із чергами почали рости і ціни.

Що буде далі з наявністю пального та цінами на нього у коментарі ТСН.ua розповів експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Так, на його думку, що учасники ринку штучно створили дефіцит палива і наразі отримують більші прибутки, аніж у них були до війни. Щодо прогнозів, чи збережеться цей дефіцит і надалі та якими будуть ціни - то експерт висловив побоювання, що час від часу нестача палива буде повертатися і ціни на нього будуть зростати.

"У мене великі побоювання, що час від часу нестача палива буде повертатися і ціни на нього будуть зростати доти, допоки уряд не перестане гратися в демократію і не перестане думати, що під час війни ринок може самостійно врегулювати співвідношення попиту і пропозиції і встановити справедливі ціни. Поки не буде забезпечено жорстке державне регулювання, а в окремих питаннях державне управління об’єктами енергетичної інфраструктури - окремі учасники ринку будуть дозволяти собі шантажувати усіх громадян України і грати на руку ворогові, компенсуючи власну недолугу політику за рахунок усіх інших", - зазначає Рябцев.

Він також додає, що зростання цін може бути яким завгодно, поки держава не забезпечить жорсткий контроль за діяльністю трейдерів. "Допоки не буде примусово зменшено апетити окремих трейдерів - ціни будуть зростати", - підсумував експерт.

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Нагадаємо, що раніше перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне подорожчання нафтопродуктів. За її словами, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України".

Зокрема, міністерка теж відзначила знищений Кременчуцький НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.