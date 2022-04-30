Секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Посадовець публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету так званих "ДНР та ЛНР".

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України) секретарю Ради безпеки РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень "Донецької та Луганської народних республік".

"Офісом Генерального прокурора продовжується системна робота по притягненню до кримінальної відповідальності всіх російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення проти неї війни. Раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Нагадаємо, на Донеччині повідомлено про підозру експоліцейському, який перейшов на бік окупантів.

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